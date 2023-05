Airbnb onderuit op voorzichtige outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Klanten van Airbnb boekten een record aantal overnachtingen in het eerste kwartaal, dat voor het eerste winstgevend was, maar het bedrijf was minder optimistisch in zijn vooruitblik. Dat bleek dinsdag nabeurs uit het kwartaalrapport van het Amerikaanse bedrijf. Hoewel het een sterk zomerseizoen belooft te worden met groei in het tweede kwartaal, rekent het bedrijf erop dat de groei van het aantal overnachtingen inder sterk zal zijn dan een jaar eerder in het tweede kwrtaal. Vorig jaar was er een sterke stijging van het aantal airbnb-trips nadat de vrees voor de omicronvariant van het coronavirus verdween. Het aandeel daalde in de handel nabeurs met 10 procent. Er werden 121,1 miljoen nachten en ervaringen geboekt. Dit was een fractie lager dan de analistenconsensus van 121,6 miljoen. Het bruto geboekte bedrag van 20,4 miljard dollar was juist iets hoger dan verwacht. De nettowinst was 117 miljoen dollar, tegen een verlies van 19 miljoen dollar een jaar eerder. D omzet steeg van 1,51 miljard naar 1,82 miljard dollar, iets beter dan de analistenverwachting. Het bedrijf gaat voor 2,5 miljard dollar aandelen inkopen. Outlook Airbnb verwacht in het tweede kwartaal 2,35 miljard tot 2,45 miljard dollar aan inkomsten. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 2,42 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.