Wall Street sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, nadat voorzichtige beleggers diverse bedrijfsresultaten wisselend verwerkten.

De S&P500-index daalde 0,5 procent tot 4.119,17 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent op 12.179,55 punten en de Dow Jones-index sloot 0,2 procent lager op 33.561,81 punten.

"Beleggers zijn voorzichtig in de aanloop naar het belangrijke Amerikaanse inflatierapport van morgen, terwijl de markten beoordelen wat de volgende stap is voor de rente", aldus Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "De feel-good factor is weggeëbd nu beleggers wachten op de volgende gegevens over de economie, terwijl de bezorgdheid over het Amerikaanse schuldenplafond weer toeneemt."

Woensdag staan belangrijke inflatiecijfers uit de VS op de rol. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington mogelijk al op 1 juni niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen als het schuldenplafond niet wordt verhoogd.

Zorgen over de gezondheid van de regionale bankensector blijven ook op de achtergrond aanwezig. De afgelopen handelssessies wisten de aandelen PacWest en Western Alliance wat te herstellen, maar dinsdag staan zij weer onder druk.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag. Vanmiddag werd reeds bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten in april is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 90,1 in maart tot 89,0 afgelopen maand.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0955. WTI-olie werd 0,8 procent duurder dan maandag en sloot op 73,71 dollar per vat, na berichten dat de Amerikaanse regering de geslonken strategische olievoorraad wil gaan aanvullen.

Bedrijfsnieuws

Er waren veel grote uitslagen na bedrijfsresultaten.

PayPal verhoogde zijn verwachtingen voor het jaar na de eerstekwartaalresultaten. Volgens marktkenners vallen de verwachtingen voor de operationele marge echter tegen. Het aandeel verloor 13 procent.

Data-analysebedrijf Palantir kwam maandag nabeurs met sterke resultaten en een overtuigende outlook. Het aandeel steeg 23 procent.

Novavax neemt afscheid van een kwart van zijn personeel als onderdeel van een herstructureringsplan, nadat het Amerikaanse vaccinmaker in het eerste kwartaal van 2023 in de rode cijfers dook. Het aandeel sloot 28 procent hoger, nadat het bedrijf ook positieve resultaten bekendmaakten van verschillende onderzoeksstudies met mogelijke vaccins tegen corona en griep.



Warner Music sloot 10 procent lager. De kwartaalwinst van het muziekbedrijf kelderde onverwacht van 92 miljoen naar 34 miljoen dollar, waar analisten een stabiel cijfer voorzagen. Warner CEO Robert Kyncl hoopt dat nieuwe albums van artiesten als Ed Sheeran en Tiesto de zaak weer vlot trekken. Ook waarschuwde hij voor de aantasting van intellectueel eigendom door nieuwe AI-platforms, die bijvoorbeeld steeds beter de stem van bekende zangers kunnen imiteren.

De maker van elektrische auto's Nikola verloor 13 procent na een teleurstellend omzetcijfer.

Modemerk Under Armour sloot 6 procent lager en Fox Corp dook ook in de rode cijfers na resultaten met een verlies van 1,5 procent.

Nabeurs volgen AirBNB, Electronic Arts en Dutch Bros met resultaten.