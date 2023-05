Warner Music onderuit na winstdaling Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Warner Music werd dinsdag hard afgestraft door beleggers na een onverwachte winstdaling in het afgelopen kwartaal. Warner Music meldde voorbeurs dat de nettowinst kelderde van 92 miljoen naar 34 miljoen dollar, waar analisten gemiddeld een stabiel winstcijfer hadden voorzien voor het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. De omzet steeg wel, met 2 procent tot 1,40 miljard dollar, waar analisten volgens FactSet uitgingen van 1,36 miljard dollar. De divisie music publishing liet sterke groei zien, maar de inkomsten uit recorded music daalden licht. CEO Robert Kyncl erkende dat die divisie beter had kunnen presteren en wees erop dat er minder nieuwe muziekalbums op de markt kwamen in de eerste helft van het boekjaar. Recente nieuwe muziek van Ed Sheeran, Jack Harlow en Tiesto zouden echter wijzen op een ommekeer. Het herstel zal echter geleidelijk zijn, temperde Kyncl het eigen optimisme. Kyncl reageerde ook op berichten over een mogelijke verhoging van het abonnemementstarief bij muziekstreamer Spotify. Dit zou gunstig zijn voor de hele sector, merkte hij op. Het aandeel Warner Music stond dinsdag 13,5 procent lager. Het is de sterkste koersdaling in de geschiedenis van het aandeel. Bron: ABM Financial News

