Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen op berichten dat de Amerikaanse overheid zijn strategische voorraden wil aanvullen. Een juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 0,8 procent tot 73,71 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Eerder op de dag stond de olieprijs nog lager. De stemming sloeg om na berichten dat de Amerikaanse regering olie wil terugkopen voor zijn strategische olievoorraad zodra onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn afgerond, volgens Phil Flynn van The Price Futures Group. Het grootste deel van de dag stond de olieprijs lager, onder druk van cijfers over de Chinese import van ruwe olie, die in april zou zijn gedaald op zorgen over een economische recessie. De aandacht lag ook bij gesprekken in Washington over het schuldenplafond van de overheid, nu een datum van wanbetaling nadert. "Als er geen deal wordt gesloten zal dit waarschijnlijk een grote vernieting van vraag voor het vat olie betekenen zei Bob Yawger van Mizuho. Ook maakt de markt zich zorgen over het Amerikaanse inflatieijfer dat woensdag wordt gepubliceerd. Als dat hoog blijft kan dat druk blijven zetten op de olieprijs. Bron: ABM Financial News

