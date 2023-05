Update: vastgoedzorgen duwen Europese beurzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten op zorgen over de vastgoedsector en in afwachting van macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent lager op 465,41 punten. De Duitse DAX steeg 0,02 procent naar 15.955,48 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,6 procent tot 7.397,17 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.764,09 punten. Vastgoedfondsen verloren terrein nadat de Zweedse vastgoedreus SBB uitstel van zijn dividend aankondigde. De Federal Reserve waarschuwde maandag al voor een mogelijke crisis in de vastgoedsector, die gevoelig is voor de stijgende rente. "Het voornaamste risico is dat commerciële schuldenaren hun leningen niet kunnen herfinancieren wanneer deze aflopen", aldus AGF Investments. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verschuift de aandacht van beleggers naar de Amerikaanse inflatiecijfers over april, die op woensdag verschijnen. Verwacht wordt dat het inflatiecijfer op 5,0 procent blijft steken terwijl de kerninflatie een fractie daalt van 5,6 in maart naar 5,5 procent. Rond het Amerikaanse schuldenplafond is nog geen doorbraak bereikt, maar dinsdag vergadert het Congres erover. In de middag bleek dat het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers in maart is gedaald. De olieprijs daalde. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 71,97 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 75,67 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0955. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,1005 op de borden.



Bedrijfsnieuws Het Zweedse vastgoedfonds SBB verloor 24 procent in Stockholm na de aankondiging van het uitgestelde dividend. In Amsterdam eindigden bouw- en vastgoedfondsen eendrachtig onderaan in de Smallcap-index, maar met veel beperktere verliezen van 1,6 tot 2,6 procent voor Heijmans, Wereldhave en BAM. Midkapfonds Eurocommercial verloor 3 procent. Energie- en recyclingbedrijf Veolia werd 1,8 procent meer waard in Parijs en Fresenius won bijna 9 procent in Frankfurt, nadat het zorgbedrijf zijn verwachtingen voor het boekjaar handhaafde. Biofarmaciebedrijf Sartorius verloor juist bijna 4 procent in Frankfurt. Ryanair sloot 2,5 procent hoger. De luchtvaarder wil tot 300 meer 737 MAX toestellen van Boeing afnemen, voor een bedrag tot 40 miljard dollar. Ook de Amerikaanse vliegtuigbouwer werd 2 procent meer waard. Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden lager rond sluitingstijd in Europa. De S&P500 daalde 0,4 procent tot 4.120,73 punten.



Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.