Prosus bekijkt verkoop PayU buiten India - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus zou werken aan de verkoop van de activiteiten van PayU buiten India. Dit schreef persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Prosus zou Bank of America in de hand hebben genomen om de verkoop te begeleiden. Een verkoop, mogelijk aan meerdere kopers, zou 800 miljoen dollar kunnen opleveren. Bron: ABM Financial News

