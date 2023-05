Tech onder druk in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd, waarbij techaandelen onder druk stonden. De AEX daalde 0,6 procent tot 748,38 punten.

Volgens Van Lanschot Kempen is rust op de aandelenmarkten dan ook voorbarig. "Met zwakke of zelfs negatieve economische groei, hardnekkige inflatie, centrale banken die rentes nog iets verder verhogen en stevige waarderingen voor sommige beleggingscategorieën, zijn wij voorzichtig in ons beleggingsbeleid. We hebben onze onderweging in aandelen gehandhaafd", aldus beleggingsspecialist Joost van Leenders.

Woensdag staan belangrijke inflatiecijfers uit de VS op de rol. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

"Kort na de bekendmaking van de inflatiegegevens zal er waarschijnlijk gespeculeerd worden over het toekomstige rentebeleid van Jerome Powell. De consumentenprijzen zijn nog ver verwijderd van de doelstelling van 2,0 procent, tot verdriet van de Fed. De robuuste arbeidsmarkt laat momenteel ook weinig ruimte voor een nakende rentewijziging, hoewel de meerderheid van de door de CME Group ondervraagde marktdeelnemers daar wel van uitgaat", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Zorgen over de gezondheid van de regionale bankensector blijven ook op de achtergrond aanwezig. De afgelopen handelssessies wisten de aandelen PacWest en Western Alliance wat te herstellen, maar dinsdag staan zij weer onder druk. Ook in Amsterdam verloren financiële waarden terrein.

Verder kijken beleggers naar ontwikkelingen rond het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington mogelijk al op 1 juni niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen als het schuldenplafond niet wordt verhoogd.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. China exporteerde in april meer dan verwacht, maar ten opzichte van maart was de stijging een stuk minder hoog. De import daalde onverwacht. Verder werd bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten in april is gedaald.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0955. WTI-olie werd 2 procent goedkoper ten opzichte van maandag.

Bedrijfsnieuws

Onder de hoofdfondsen steeg RELX bijna 3 procent, net als sectorgenoot Wolters Kluwer. Adyen verloor 2 procent. Hekkensluiter Prosus daalde meer dan 5 procent.

Berenberg heeft het koersdoel voor Shell verlaagd van 34,00 naar 32,00 euro met handhaving van het koopadvies. Het aandeel daalde een half procent.

Aandeelhouders van Philips hebben tijdens de jaarvergadering dinsdag geen decharge verleend aan het bestuur. Dit bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het aandeel daalde een half procent.

In de AMX gaf OCI bijna 3 procent prijs na cijfers. Volgens Jefferies heeft het bedrijf een tegenvallend eerste kwartaal achter de rug. Degroof Petercam zag reden het koersdoel te verlagen van 32,00 naar 28,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Alfen steeg in de Midkap circa 3 procent en Just Eat Takeaway leverde juist zo'n 3 procent in. Vopak steeg bijna een half procent na een koersdoelverhoging door Jefferies.

Onder de kleinere aandelen won PostNL ruim 2 procent, net als Pharming. Kendrion maakte een koersval van 8 procent. De winst van Kendrion stond onder druk in het eerste kwartaal, waarbij de inflatie op de marges drukte, terwijl de omzet naar een recordniveau steeg. Vooral de EBITDA viel tegen, zo oordeelde ING.

De handel in het aandeel Lavide wordt op woensdag 10 mei hervat. Intussen blijft Lavide met Euronext in gesprek over een transfer van de notering in Amsterdam naar een alternatieve Euronext-beurs in Brussel of Parijs.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent lager.