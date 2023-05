Alychlo start uitkoopprocedure SnowWorld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SnowWorld

(ABM FN-Dow Jones) Alychlo is dinsdag een uitkoopprocedure voor de resterende aandelen SnowWorld begonnen. Dat maakte SnowWorld dinsdag bekend. Alychlo heeft inmiddels 95,25 procent van de aandelen in handen en kondigde op 15 maart aan van plan te zijn om een uitkoopprocedure te starten om ook de resterende stukken te verwerven. In de procedure zal Alychlo vorderen dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam de uitkoopprijs vaststelt op 10,50 euro per aandeel. Het Belgische Alychlo is de holding van de bekende Belgische ondernemer Marc Coucke en investeert in diverse sectoren, waaronder ook Leisure en Sport. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.