Update: aandeelhouders Philips verlenen geen decharge aan bestuur

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Philips hebben tijdens de jaarvergadering dinsdag geen decharge verleend aan het bestuur. Dit bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering. Bij de jaarvergadering was 74,5 procent van het stemgerechtigd kapitaal van Philips aanwezig of vertegenwoordigd, aldus het bedrijf. Daarvan stemde ruim 76 procent tegen decharge van het bestuur. Bijna 95 procent ging wel akkoord met decharge van de raad van commissarissen. De internationale stemadviesbureaus Glass Lewis en ISS hadden de aandeelhouders van Philips vooraf het advies gegeven om tegen decharge van het bestuur te stemmen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering gaf de VEB aan zich niet te zullen verzetten tegen decharge, maar wel met het advies om zich te onthouden van een stem hierover. Tijdens de jaarvergadering werd vooral oud-CEO van Philips Frans van Houten niet ontzien, omdat deze zijn bonus over 2022 opeiste, terwijl aandeelhouders grote koersverliezen leden. Dat er geen decharge wordt verleend, betekent dat aandeelhouders zich het recht voorbehouden om de bestuurders aansprakelijk te stellen voor een onbehoorlijke vervulling van hun taken. Wel kwam er dinsdag groen licht voor het voorgestelde dividend van 0,85 euro per aandeel over 2022, dat wordt uitgekeerd in aandelen. Het aandeel noteert 11 mei ex-dividend. Ook gingen aandeelhouders akkoord met de jaarrekening en de herbenoeming van CFO Abhijit Bhattacharya als bestuurder. Ook de herbenoemingen van David Pyott en Liz Dorothy als commissarissen kregen groen licht. Update: om extra informatie toe te voegen Bron: ABM Financial News

