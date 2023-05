Update: Albert Heijn bereikt akkoord met vakbonden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Albert Heijn Logistiek heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden FNV en CNV. Dit maakte het onderdeel van Ahold Delhaize dinsdag bekend. Het onderhandelingsresultaat betreft een nieuwe cao met een looptijd van een jaar. Hierin is onder meer een loonsverhoging van 10 procent afgesproken en blijven de overige arbeidsvoorwaarden voor bestaande én nieuwe werknemers van kracht. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar van 15 april 2023 tot en met 14 april 2024. De vakbonden zullen het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun leden. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

