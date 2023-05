Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,4 procent in het rood.

Maandag sloot Wall Street verdeeld, met weinig grote uitslagen.

"De rentes op Amerikaanse staatsobligaties liepen iets op, in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers en het debat over het verhogen van het schuldenplafond", zag investment manager Simon Wiersma van ING. Dinsdag dalen de obligatierentes weer licht.

Woensdag staan belangrijke inflatiecijfers uit de VS op de rol. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

"Beleggers zijn voorzichtig in de aanloop naar het belangrijke Amerikaanse inflatierapport van morgen [...] terwijl de markten beoordelen wat de volgende stap is voor de rente", aldus Hargreaves Lansdown.

"De feel-good factor is weggeëbd nu beleggers wachten op de volgende gegevens over de economie, terwijl de bezorgdheid over het Amerikaanse schuldenplafond weer toeneemt."

Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington mogelijk al op 1 juni niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen als het schuldenplafond niet wordt verhoogd.

Zorgen over de gezondheid van de regionale bankensector blijven ook op de achtergrond aanwezig. De afgelopen handelssessies wisten de aandelen PacWest en Western Alliance wat te herstellen, maar dinsdag staan zij in de voorbeurshandel weer onder druk.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Vanmiddag werd reeds bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten in april is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 90,1 in maart tot 89,0 afgelopen maand. Het is de tweede maand op rij dat het vertrouwen van het Amerikaanse kleinbedrijf afneemt.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0965. WTI-olie is een procent goedkoper ten opzichte van maandag.

Bedrijfsnieuws

PayPal heeft in het eerste kwartaal van 2023 hogere resultaten behaald en verhoogt de outlook voor heel het jaar. Dit meldde de Amerikaanse betaaldienst maandag nabeurs. Volgens marktkenners vielen de verwachtingen voor de operationele marge tegen, waardoor het aandeel voorbeurs toch 7 procent daalt.

Data-analysebedrijf Palantir kwam maandag nabeurs met sterke resultaten en een overtuigende outlook. Het aandeel gaat dinsdag een 16 procent hogere opening tegemoet.

Novavax gaat 25 procent van zijn personeelsbestand schrappen als onderdeel van een herstructureringsplan, terwijl de Amerikaanse vaccinmaker in het eerste kwartaal van 2023 in de rode cijfers dook. Het aandeel lijkt 3 procent hoger te gaan openen, nadat het bedrijf ook positieve resultaten bekendmaakten van verschillende onderzoeksstudies met mogelijke vaccins tegen corona en griep.

Nikola is in het eerste kwartaal in de rode cijfers gedoken. Met 0,26 dollar per aandeel was het verlies wel conform de marktverwachting. De omzet verbeterde, maar iets minder dan verwacht. In de voorbeurshandel stijgt het aandeel een procent.

Dinsdag nabeurs opent Beyond Meat de boeken.

Slotstanden

De S&P 500 sloot maandag minder dan 0,1 procent hoger op 4.138,12 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.618,69 punten en de Nasdaq eindigde 0,2 procent hoger op 12.256,92 punten.