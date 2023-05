Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Shell verlaagd van 34,00 naar 32,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dat bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Berenberg heeft de raming voor de winst per aandeel voor dit jaar met 15 procent verlaagd, vooral met het oog op lagere grondstoffenprijzen, en voor 2024 met 6 procent vanwege hogere rentelasten en belastingen. Shell handhaafde bij de cijfers over het eerste kwartaal een aandeleninkoopprogramma van 4 miljard dollar voor het tweede kwartaal. Berenberg verwacht dat het inkooptempo in de tweede jaarhelft daalt, tenzij de grondstofprijzen weer herstellen. Berenberg verwacht dat Shell in 2023 voor 14 miljard dollar aan eigen aandelen inkoopt. Dat zou in combinatie met het dividend voor de aandeelhouder een rendement in contanten opleveren van 11,5 procent. Berenberg is in afwachting van de beleggersdag van Shell in juni met het oog op de outlook voor de langere termijn en meer details voor de kapitaalallocatie na 2023. Het aandeel Shell noteerde dinsdag op een rood Damrak 1,2 procent lager op 27,42 euro. Bron: ABM Financial News

