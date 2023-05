Vaccinmaker Novavax schrapt kwart personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) Novavax gaat 25 procent van zijn personeelsbestand schrappen als onderdeel van een herstructureringsplan, terwijl de Amerikaanse vaccinmaker in het eerste kwartaal van 2023 in de rode cijfers dook. Dit werd dinsdag bekend. Met de reorganisatie en kostenbesparingen verwacht Novavax vanaf 2024 jaarlijks de R&D en algemene kosten met 40 tot 50 procent te verlagen ten opzichte van 2022. Dit jaar moeten de kosten al met 20 tot 25 procent dalen. Verder rekent Novavax voor 2023 op een omzet van 1,4 miljard tot 1,6 miljard dollar. Eerste kwartaal Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een verlies van bijna 294 miljoen dollar, of 3,41 dollar verlies per aandeel, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog een winst werd behaald van 203,4 miljoen dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een verlies van 3,46 dollar per aandeel en een omzet van 87,6 miljoen dollar. De omzet kwam daadwerkelijk uit op 80,9 miljoen dollar, van 703,9 miljoen dollar in dezelfde periode in 2022. Verder maakte Novavax dinsdag positieve onderzoeksresultaten bekend van drie vaccinstudies, gericht op de behandeling van corona en griep. Alle drie de vaccinkandidaten produceerden een robuuste immuunrespons in Fase 2-onderzoeken en toonden een geruststellend voorlopig veiligheidsprofiel, aldus Novavax. Het aandeel gaat dinsdag een 7 procent hogere opening tegemoet. Bron: ABM Financial News

