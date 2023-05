Hogere inkomsten ABN Amro verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2023 vermoedelijk hogere inkomsten geboekt en ook een hogere winst op jaarbasis, hoewel de voorzieningen voor oninbare leningen ook toenamen. Dit blijkt uit de analistenconsensus die is gepubliceerd voorafgaand aan de resultaten. De nettowinst voor aandeelhouders verbeterde vermoedelijk van 295 miljoen naar 346 miljoen euro op jaarbasis. In het vierde kwartaal van 2022 kwam deze winst uit op 354 miljoen euro. De netto rentebaten zouden ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar, toen ze uitkwamen op 1,56 miljard euro, iets zijn afgenomen, naar verwachting tot 1,52 miljard euro. Dat zou evenwel een verbetering zijn ten opzichte van de opbrengsten van 1,31 miljard euro in het eerste kwartaal van 2022. ING verklaart de daling op kwartaalbasis door het ontbreken van het TLTRO-voordeel, oftewel het goedkope krediet van de Europese Centrale Bank, maar ook het verhogen van de spaarrentes voor klanten. Dat de ECB de rentes verder verhoogt, zoals vorige week nog met 25 basispunten, zou de netto rentebaten in de toekomst moeten helpen, aldus ING. De rentemarge zou op jaarbasis zijn gestegen van 126 naar 156 basispunten en ook licht zijn verbeterd ten opzichte van het vierde kwartaal, toen dit 150 basispunten was. De fee-inkomsten zijn volgens ING licht gestegen, met 1,9 procent op kwartaalbasis en met 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder, naar 451 miljoen euro, wat in lijn is met de marktverwachting van 450 miljoen euro. De voorzieningen voor oninbare leningen liep volgens de analistenconsensus flink op, van respectievelijk 32 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022 en 62 miljoen euro een jaar geleden, naar 128 miljoen euro afgelopen kwartaal. Voor de operationele kosten, van oudsher een zorgenkind bij ABN AMRO, wordt op jaarbasis een daling voorzien van 1,51 miljard euro in het eerste kwartaal van 2022 naar 1,43 miljard euro. In het vierde kwartaal kwamen de operationele kosten uit op 1,34 miljard euro. ABN AMRO opent woensdagochtend de boeken. Bron: ABM Financial News

