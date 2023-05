Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een nogal afzijdige markt die wacht op nieuw macro-economische cijfers, in dit geval uit de Verenigde staten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,7 procent op 462,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.918,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,8 procent met een stand van 7.378,18 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.751,75 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verschuift de aandacht van beleggers naar de Amerikaanse inflatiecijfers over april, die op woensdag verschijnen. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx wees verder op de onzekerheden rond het Amerikaanse schuldplafond, waarover nog steeds geen doorbraak is bereikt. "Daar kan vandaag echter verandering in komen, aangezien er een vergadering gepland is tussen president Biden en leiders van het Amerikaanse Congres. Veel Republikeinen hebben al aangegeven het verhogen van het schuldplafond niet te steunen als er geen budgettaire hervormingen worden doorgevoerd", aldus Verstraete.

De macro-economische agenda van dinsdag is nagenoeg leeg, op het vertrouwen van het Amerikaanse kleinbedrijf in april na.

Sprekers zijn er iets meer, om te beginnen met bestuursleden van de Europese Centrale Bank Philip Lane en Isabel Schnabel en verder de Britse minister van financiën Jeremy Hunt, bestuurder van de Federal Reserve Philip Jefferson en de voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 72,67 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,53 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0980. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0987 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1005 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs was de koersdaling met 4 procent voor het aandeel Veolia de enige uitschieter. De Franse hoofdgraadmeter telde elf plussen. In Frankfurt was de koers van het aandeel Sartorius de sterkste daler met een verlies van 3 procent in een index die veertien plussen kende.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 steeg maandag minder dan 0,1 procent op 4.138,12 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.618,69 punten en de Nasdaq eindigde 0,2 procent hoger op 12.256,92 punten.