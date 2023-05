Beursblik: Bank of England verhoogt rente vermoedelijk opnieuw met 25 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal de rente donderdag vermoedelijk opnieuw met 25 basispunten verhogen, maar de verdeeldheid in het beleidscomité blijft groot, net als de vraag of de Britse centrale bank daarna klaar is met renteverhogingen.

De zogeheten Bank Rate staat momenteel op 4,25 procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wijst op de inflatie, die nog altijd boven de 10 procent ligt en de kerninflatie van ruim 6 procent.

"Als de Bank of England sneller had ingegrepen toen duidelijk werd dat de inflatie eind 2021 begon te versnellen en de rente agressiever had verhoogd, dan zou de inflatie misschien niet zo hoog zijn of zo hardnekkig zijn als nu", aldus Hewson.

"Met de huidige omstandigheden is het moeilijk te verwachten dat de rente vóór medio volgend jaar sterk zal dalen, wat slecht nieuws is voor degenen die op het punt staan hun vaste hypotheekrente te vernieuwen. Tijdens de vergadering van deze week wordt een nieuwe renteverhoging van 25 basispunten verwacht, en opnieuw een verdeeld besluit", aldus Hewson.

ING verwacht een renteverhoging van 25 basispunten. Daarbij zouden er twee dissidenten zijn, die tegen een verhoging zouden stemmen, verwacht ING.

In dit basisscenario zal de Britse centrale bank herhalen dat verdere monetaire verkrapping mogelijk blijft als de inflatie hardnekkig blijft, maar verwacht wordt dat de inflatie over twee jaar flink lager ligt dan de doelstelling van de centrale bank. Ook zal de Bank of England zijn groeiverwachtingen opwaarts bijstellen, verwacht ING.

"De Bank of England zal haar opties wel open willen houden, want een reeks ongunstige economische cijfers in de komende weken zou de druk opvoeren om in juni meer te doen", aldus ING.

Verwacht wordt dat de Bank of England vasthoudt aan haar data-afhankelijke guidance die impliceert dat verdere verkrapping mogelijk is, hoewel het risico bestaat dat de centrale bank "een Fed doet" en de guidance verder afzwakt, misschien door de passage over verdere verkrapping te schrappen, aldus ING.

Economen van TD Securities verwachten na een renteverhoging van 25 basispunten op donderdag nog eenzelfde verhoging in juni, omdat de loongroei en de inflatie in de dienstensector hardnekkiger blijft dan verwacht. TD Securities verwacht dat de Bank Rate piekt op 4,75 procent.

De Bank of England maakt donderdag om 13:00 uur zijn rentebesluit bekend, met daarbij nieuwe groei- en inflatieverwachtingen.