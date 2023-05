Valuta: euro onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag onder de 1,10 dollar in een voorzichtige en enigszins risico-averse markt.

Met PacWest als vierde bank in de Verenigde Staten die in problemen is gekomen, zijn beleggers op hun hoede", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De nadruk zal de komende tijd dan ook liggen op de ontwikkelingen daaromtrent, en verder op het rentebesluit van de Bank of England donderdag met de verwachting dat deze kiest voor verhoging met 25 basispunten, en de Amerikaanse consumentenprijzen over april, die woensdagmiddag worden gepubliceerd", aldus de handelaar van Ebury.

Volgens Van der Meer is het waarschijnlijk dat de euro de komende tijd, in afwachting van deze data en de ontwikkelingen in de Amerikaanse bankencrisis, zich binnen de 1,10950 en 1,1050 dollar beweegt

De macro-economische agenda van dinsdag is nagenoeg leeg, op het vertrouwen van het Amerikaanse kleinbedrijf in april na.

Sprekers zijn er iets meer, om te beginnen met bestuursleden van de Europese Centrale Bank Philip Lane en Isabel Schnabel en verder de Britse minister van financiën Jeremy Hunt, bestuurder van de Federal Reserve Philip Jefferson en de voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0981 dollar. De Europese munt noteerde eveneens 0,2 procent lager op 0,8707 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2612 dollar.