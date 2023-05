OCI en Kendrion onder druk op lichtrood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 748,84 punten. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verschuift de aandacht van beleggers naar de Amerikaanse inflatiecijfers over april, die op woensdag verschijnen. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent. Vorige week verhoogde de Federal Reserve de rente met 25 basispunten en werd er gehint op een mogelijke pauze. "De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft erg veerkrachtig, waardoor een daadwerkelijke pauze in de renteverhogingen op korte termijn onwaarschijnlijk lijkt", aldus Hewson. "Tegelijk is er ook geen ontkomen aan dat de financiële condities krapper worden, vanwege de recente stress bij banken." "Beleggers hebben de recente bankencrisis bestempeld als een eenmalige gebeurtenis. Hoewel we niet verwachten dat de problemen systematisch worden, worden de financieringsvoorwaarden krapper", vulde CIO Richard Saperstein van Treasury Partners aan. "We laten een periode achter ons waarin geld goedkoop was en de problemen bij banken zijn onderdeel van de eerste gevolgen van de renteverhogingen door de Federal Reserve in het afgelopen jaar." Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx wees verder op de onzekerheden rond het Amerikaanse schuldplatfond, waarover nog steeds geen doorbraak is bereikt. "Daar kan vandaag echter verandering in komen, aangezien er een vergadering gepland is tussen president Biden en leiders van het Amerikaanse Congres. Veel Republikeinen hebben al aangegeven het verhogen van het schuldplafond niet te steunen als er geen budgettaire hervormingen worden doorgevoerd", aldus Verstraete. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0981. De olieprijzen daalden met ruim een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg RELX met 1,2 procent en sectorgenoot Wolters Kluwer met 1,9 procent. Prosus verloor 3,0 procent en Adyen daalde 1,9 procent. In de AMX gaf OCI 4,2 procent prijs na cijfers. Volgens Jefferies heeft het bedrijf een tegenvallend eerste kwartaal achter de rug. Degroof Petercam zag reden het koersdoel te verlagen van 32,00 naar 28,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Vopak won 0,5 procent na een koersdoelverhoging door Jefferies. Onder de kleinere aandelen won TomTom 1,1 procent. Kendrion maakte een koersval van 7,7 procent. De winst van Kendrion stond onder druk in het eerste kwartaal, waarbij de inflatie op de marges drukte, terwijl de omzet naar een recordniveau steeg. Vooral de EBITDA viel tegen, zo oordeelde ING. Bron: ABM Financial News

