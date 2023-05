Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam zag OCI een zwakke jaarstart maken als gevolg van lagere volumes en dito prijzen en heeft het koersdoel voor het aandeel OCI verlaagd van 32,00 naar 28,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van Degroof. Analist Frank Claassen waarschuwde begin april al voor het risico op een niet al te best kwartaal voor OCI, maar zag de uiteindelijke cijfers toch lager uitkomen dan ingeschat. In de cijfers zat dan wel weer een onverwachte uitval in Texas verdisconteerd. Degroof stelde dinsdag dat het wellicht de raming voor de EBITDA iets te scherp heeft geformuleerd, ook al bleef OCI bij het kwartaalbericht optimistisch. De bank verwacht de raming met 6 tot 10 procent te verlagen. De bedrijfsbrede strategische heroriëntatie die OCI vanochtend aankondigde, leverde volgens Degroof Petercam vooralsnog geen concrete conclusies op, maar kan op termijn leiden tot een beursnotering elders, waarbij de bank de Verenigde Staten suggereerde. Het aandeel OCI noteerde dinsdag op een rood Damrak 4,2 procent lager op 22,48 euro. Bron: ABM Financial News

