TKH lijft Euresys Group geheel in.

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft een akkoord bereikt over de overname van Euresys Group. Dit maakte TKH dinsdag bekend, zonder financiële details van de transactie te verstrekken.

Deze overname financiert TKH uit eigen middelen.

Euresys is een leverancier van 2D en 3D software voor beeldanalyse, met een hoofdkantoor in Brussel, een omzet van 27 miljoen euro in 2022 en 82 mensen in dienst in onder meer Duitsland, Japan, de VS en China.

De overname is inmiddels afgerond en zal volgens TKH positief bijdragen aan de winst per aandeel in 2023.