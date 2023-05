Beursblik: Goldman Sachs start volgen Euronext met Neutraal advies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is dinsdag gestart met het volgen van Euronext met een Neutraal advies en een koersdoel van 79,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. De analisten verwachten op korte termijn druk op de volumes en dat zal de groei drukken. Daarnaast is de ruimte beperkt om nog via overnames te groeien, denkt Goldman. De analisten voorzien tussen 2022 en 2025 een samengestelde omzetgroei van 4 procent per jaar voor Euronext. Dat is minder dan de 6 procent die voor de sector wordt verwacht. Goldman heeft meer vertrouwen in LSE, dat dan ook op de kooplijst staat. Euronext en Deutsche Börse zijn volgens de analisten meer dan LSE afhankelijk van volumegroei, waardoor beide aandelen een Neutraal advies kregen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.