Beursblik: EBITDA Kendrion valt tegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft ondanks een omzetstijging de winst zien dalen en dat was niet verwacht. Dit bleek dinsdag uit een reactie van ING op de kwartaalupdate van de Nederlandse specialist in elektromagneten. De omzetstijging tot 137 miljoen euro was exact zoals ING had verwacht, maar de genormaliseerde EBITDA viel 11 procent lager uit dan de bank had voorzien. Ondanks deze tegenvaller, zijn de belangrijkste trends volgens analist Tijs Hollestelle nog altijd intact. Er was een duidelijk omzetherstel van 8 procent in Automotive, maar de groei bij Industries viel volgens ING wat tegen met 3 procent. Dat laatste wordt volgens de analist verklaard door de situatie in China. Positief vindt Hollestelle dat de nieuwe Chinese fabriek nog deze maand wordt geopend. ING heeft een koopadvies op Kendrion met een koersdoel van 22,50 euro. Het aandeel Kendrion daalt dinsdag 5,0 procent naar 18,62 euro. Bron: ABM Financial News

