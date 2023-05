AEX licht lager geopend, OCI en Kendrion fors lager na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent lager op 750,25 punten. Onder de hoofdfondsen steeg RELX met 0,4 procent en Ahold Delhaize met 0,3 procent. Prosus verloor 1,8 procent en Adyen daalde 1,6 procent. In de AMX gaf OCI 4,8 procent prijs na cijfers. Volgens Jefferies heeft het bedrijf een tegenvallend eerste kwartaal achter de rug. Vopak won 0,8 procent na een koersdoelverhoging door Jefferies. Onder de kleinere aandelen won B&S 0,8 procent. Kendrion maakte een koersdaling van 7,5 procent. De winst van Kendrion stond onder druk in het eerste kwartaal, waarbij de inflatie op de marges drukte, terwijl de omzet naar een recordniveau steeg. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.