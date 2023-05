Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong fractioneel in het rood. Maandag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent hoger op 752,68 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een trage start gisteren op de Europese beurzen, waarbij de Britse markten gesloten bleven. De beurzen sloten uiteindelijk dicht bij de slotstanden van vrijdag na een "zeer solide" banenrapport uit de VS.

Ook de Amerikaanse markten wisten maandag geen richting te kiezen, eveneens na een sterke handelsdag op vrijdag. De focus verschuift volgens Hewson nu naar de inflatiecijfers over april, die op woensdag verschijnen.

Gerekend wordt op een Amerikaanse inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

Vorige week verhoogde de Federal Reserve de rente met 25 basispunten en werd er gehint op een mogelijke pauze. Volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG staat de robuuste arbeidsmarkt in de VS zo'n pauze mogelijk in de weg.

Uit de laatste werkgelegenheidscijfers blijkt "dat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een tekort is aan geschoolde arbeidskrachten, waardoor de Federal Reserve geen andere keuze heeft dan de renteschroef mogelijk verder aan te draaien. Vooral omdat de kerninflatie, gecorrigeerd voor energie- en voedselprijzen, nog steeds veel te hoog is", aldus de marktkenner.

Het banenrapport van vrijdag liet volgens Hewson zien dat, ondanks alle zorgen over de Amerikaanse regionale banken, de arbeidsmarkt krap blijft en dat de onderliggende economie nog steeds last heeft van de hoge inflatie. Er kwamen nog altijd banen bij, namelijk 253.000, en dit overtrof de verwachtingen. Het werkloosheidspercentage liep terug tot 3,4 procent, ondanks een stijging van de lonen met 4,4 procent.

"Sommigen stelden dat het rapport werd overschaduwd door een neerwaartse bijstelling van het aantal banen, met 149.000 over de periode twee maanden eerder", zo stelde Hewson. "Hoewel dit inderdaad wat glans van de cijfers wegneemt, schetst dit nog steeds niet het beeld dat de Amerikaanse economie het moeilijk heeft."

De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 73,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2,6 procent duurder. Een robuust Amerikaans banenrapport op vrijdag "gaf een impuls aan het marktsentiment dat de afgelopen weken negatief was als gevolg van de zorgen over de banken", schreven energie-analisten van StoneX.

Volgens marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management is het risico op een recessie afgenomen nu de zorgen over de regionale banken in de VS zijn afgenomen. Toch is het optimisme dat ontstond na het terugschalen van strenge coronamaatregelen in China, eerder dit jaar, wel afgezwakt, volgens Innes. In de Aziatische handel vanochtend, daalde de olieprijs met 0,6 procent.

China meldde zelf vanochtend een flinke stijging van de export in april, maar ook een onverwachte daling van de import.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0993. Het muntpaar noteerde maandagavond op 1,1005. Joost Derks van iBanFirst verwacht een zwakke week voor de dollar en denkt dat de euro dit jaar nog tot een piek van 1,15 dollar kan stijgen. Hewson van CMC Markets merkte op dat de dollar aanvankelijk steeg na het banenrapport van vrijdag, maar de greenback had moeite om deze winsten vast te houden.

Bedrijfsnieuws

Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Vopak verhoogd van 30,00 naar 36,00 euro. Jefferies verhoogde de taxaties voor de EBITDA met 5 procent, maar handhaafde het Houden advies vanwege het beperkte zicht op de vraag naar tankopslag, de kans dat de investeringen hoger uitvallen en de beperkte opwaartse potentie in de bezettingsgraad, naast een zwak winstmomentum.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Shell van 34,00 naar 32,00 euro, maar handhaafde het koopadvies voor het aandeel.

OCI heeft in het eerste kwartaal van 2023 aanzienlijk minder omzet geboekt, terwijl de winst omsloeg in een klein verlies. OCI merkte op dat de stikstofprijzen onder druk staan, maar dat de markt in het lopende tweede kwartaal tekenen van verkrapping begint te vertonen, waardoor de prijzen in sommige regio's herstellen. Voor 2023 verwacht het bedrijf een vraagherstel bij graan en een beperkt nieuw aanbod ervan.

Kendrion zag in de eerste drie maanden van 2023 de omzet aantrekken, maar de winstgevendheid onder druk staan. De nieuwe fabriek in China opent officieel in mei, aldus Kendrion, waarna de productie vlot daarna ook op gang zal komen. Kendrion herhaalde de outlook voor de middellange termijn.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag minder dan 0,1 procent naar 4.138,12 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.618,69 punten en de Nasdaq eindigde 0,2 procent hoger op 12.256,92 punten.