'Advies om geen decharge voor Philips bestuurders te verlenen'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De internationale stemadviesbureaus Glass Lewis en ISS hebben de aandeelhouders van Philips het advies gegeven op de aandeelhoudersveragdering van vandaag tegen decharge voor het dagelijks bestuur van de onderneming te stemmen. Dit schreef het Het Finacieel Dagblad dinsdag. Volgens de krant wordt daarbij vooral oud-CEO van Philips Frans van Houten niet ontzien, omdat deze zijn bonus over 2022 opeiste. De krant noemt de kans groot dat er geen decharge wordt verleend en dat zou betekenen dat de aandeelhouders zich het recht voorbehouden om de bestuurders aansprakelijk te stellen voor een onbehoorlijke vervulling van hun taken. Het FD noemde dinsdag drie grote aandeelhouders, waaronder het Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management, die al hebben aangekondigd tegen te gaan stemmen. De bank heeft een belang van 2,6 procent in Philips. Philips belandde twee jaar geleden in een flinke crisis toen bleek dat de apparaten tegen slaapapneu niet voldeden en dat patiënten mogelijk schadelijke stoffen konden inademen. Het Nederlandse concern moest 5,5 miljoen apparaten terugroepen, waarna de beurskoers flink daalde. Deze affaire leidde vorig jaar oktober tot een versneld vertrek van Van Houten en tot het aantreden van Roy Jakobs als nieuwe CEO. Het laatste voorbeeld van een afwijzing van decharge dateert volgens het FD uit 2019, toen aandeelhouders geen decharge verleenden aan het ING-bestuur over 2018. Aanleiding daarvoor was een schikking die ING 775 miljoen euro kostte. De bank was toen tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. Bron: ABM Financial News

