Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 17 punten voor de Duitse DAX en een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 8 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld geëindigd. De Londense beurs was gesloten vanwege een bank holiday.

Het was een weinig spannend begin van de week voor de Europese beurzen, die wachten op inflatiecijfers uit een aantal eurozonelanden en de VS, die later in de week verschijnen.

"De stemming van beleggers is weer wat opgeklaard, na goede kwartaalcijfers van Apple en signalen die geenszins wijzen op een aanstaande recessie in de VS", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Veel beleggers hebben zich recessieangst laten aanpraten. Zij worden waarschijnlijk pas enthousiast als de koersen nog wat verder zijn gestegen", verwacht de marktkenner.

De rendementen op eurozone-obligaties waren weinig veranderd na een sterker dan verwachte daling van de Duitse industriële productie in maart. "Niet alleen de industrie, maar alle Duitse macro-economische cijfers kelderden in maart", merkte ING op.

Volgens econoom Carsten Brzeski vergroot dit het risico dat de Duitse economie toch nog in een winterrecessie is beland.

Bedrijfsnieuws

Raiffeisen Bank zou dit jaar zijn winst met 46 procent kunnen zien groeien, denkt Citi, dankzij hogere rentebaten, lagere operationele kosten en lagere voorzieningen voor oninbare leningen. Het aandeel steeg bijna 2,5 procent.

De nieuwe CEO van Volkswagen Oliver Blume zal beginnen om de softwaretak van het bedrijf op te schudden, volgens anonieme bronnen. Het management zal worden vervangen nadat de softwaretak genaamd Cariad de introductie van nieuwe automodellen vertraagde. Chef Dirk Hilgenberg zou mogelijk nog voor de aandeelhoudersvergadering van woensdag de laan uit kunnen vliegen. Het aandeel won ruim anderhalf procent.

De Amerikaanse justitie heeft een mededingingskwestie rond de overname van een Amerikaanse rivaal door de Zweedse slotenmaker Assa Abloy afgerond. De overname voor 4,3 miljard dollar kan nu doorgaan. Het aandeel van Assa Abloy daalde licht.

ArcelorMittal deed goede zaken in Parijs met een koerswinst van ruim 2 procent en koploper Alstom won meer dan 3 procent. Teleperformance daalde juist 3 procent.

In Frankfurt won Porsche ruim een procent, net als BMW. Commerzbank steeg 1,5 procent en verzekeraars als Hannover Re en Munich Re zaten ook in de lift. Merck KGaA daalde 2,5 procent.

Euro STOXX 50 4.347,31 (+0,2%)

STOXX Europe 600 466,94 (+0,4%)

DAX 15.952,83 (-0,05%)

CAC 40 7.440,91 (+0,1%)

FTSE 100 7.778,38 (+1,0% - slotstand vrijdag)

SMI 11.595,25 (+0,4%)

AEX 752.68 (+0,3%)

BEL 20 3.805,96 (+0,2%)

FTSE MIB 27.436,23 (+0,3%)

IBEX 35 9.211,30 (+0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaat Wall Street een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld gesloten.

"De inflatiecijfers voor april zullen deze week waarschijnlijk een cruciale toetssteen zijn voor de vraag of de Fed bij de volgende rentevergadering de pauzeknop indrukt en de rente ongewijzigd laat, na een reeks verhogingen", aldus CMC Markets over het Amerikaanse inflatiecijfer dat woensdag bekend wordt.

Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

Vorige week verhoogde de Federal Reserve de rente met 25 basispunten en werd er gehint op een mogelijke pauze. Volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG staat de robuuste arbeidsmarkt in de VS zo'n pauze mogelijk in de weg.

Uit de laatste werkgelegenheidscijfers blijkt "dat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een tekort is aan geschoolde arbeidskrachten, waardoor de Federal Reserve geen andere keuze heeft dan de renteschroef mogelijk verder aan te draaien. Vooral omdat de kerninflatie, gecorrigeerd voor energie- en voedselprijzen, nog steeds veel te hoog is", aldus de marktkenner.



WTI-olie kostte maandag ruim 73 dollar en werd daarmee zo'n 2,5 procent duurder dan voor het weekend.

Bedrijfsnieuws

Tyson Foods daalde ruim 16 procent. De vleesproducent boekte een onverwacht kwartaalverlies en rekent voor de rest van het jaar op zwakke groei en marges voor vlees die tussen 1 procent en 2 procent negatief liggen.



AMC Entertainment steeg een half procent. Het bedrijf heeft een schikking getroffen met aandeelhouders over de conversie van preferente aandelen in gewone aandelen.

Berkshire Hathaway won rond een procent. De investeringsmachine van superbelegger Warren Buffett zag de operationele winst met 13 procent stijgen tot 8,1 miljard dollar in het eerste kwartaal.

Occidental Petroleum verloor bijna 3 procent, nadat Buffett speculatie temperde dat Berkshire Hathaway het gehele bedrijf zou willen overnemen. Buffett heeft nu 24 procent van Occidental in handen.

PacWest Bancorp werd circa 3,5 procent meer waard. De bank, die in zwaar weer verkeert, verlaagt zijn dividend, om zijn kapitaalbuffer tot boven 10 procent te laten stijgen.

S&P 500 index 4.138,12 (+0,05%)

Dow Jones index 33.618,69 (-0,2%)

Nasdaq Composite 12.256,92 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten dinsdag overwegend hoger. China heeft in april meer geëxporteerd dan voorzien, maar de stijging was wel minder groot dan in maart.

Nikkei 225 29.248,14 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.407,88 (+0,4%)

Hang Seng 20.194,19 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0993. Het muntpaar noteerde maandagavond op 1,1005. Joost Derks van iBanFirst verwacht een zwakke week voor de dollar en denkt dat de euro dit jaar nog tot een piek van 1,15 dollar kan stijgen.

USD/JPY Yen 135,02

EUR/USD Euro 1,0993

EUR/JPY Yen 148,33

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - April (Chi)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 K+S - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

00:00 Fresenius - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Nikola - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal (VS)