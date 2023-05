Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 73,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2,6 procent duurder. Een robuust Amerikaans banenrapport op vrijdag "gaf een impuls aan het marktsentiment dat de afgelopen weken negatief was als gevolg van de zorgen over de banken", schreven energie-analisten van StoneX. Volgens marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management is het risico op een recessie afgenomen nu de zorgen over de regionale banken in de VS zijn afgenomen. Toch is het optimisme dat ontstond na het terugschalen van strenge coronamaatregelen in China, eerder dit jaar, wel afgezwakt, volgens Innes. De gasprijzen in de VS noteerden maandag ook hoger. Analist Robbie Fraser van Schneider Electric wees op het veranderen van het seizoen nu de temperaturen oplopen, waardoor de vraag naar gas vermoedelijk zal afnemen. Bron: ABM Financial News

