Wall Street verdeeld

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt fractioneel op 4.135,09 punten, de Dow Jones index verliest 0,3 procent op 33.588,61 punten en de Nasdaq noteert 0,1 procent hoger op 12.242,16 punten. "De inflatiecijfers voor april zullen deze week waarschijnlijk een cruciale toetssteen zijn voor de vraag of de Fed bij de volgende rentevergadering de pauzeknop indrukt en de rente ongewijzigd laat, na een reeks verhogingen", aldus CMC Markets over het Amerikaanse inflatiecijfer dat woensdag bekend wordt. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent op jaarbasis in april en een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent. Vorige week verhoogde de Federal Reserve de rente met 25 basispunten en werd er gehint op een mogelijke pauze. Volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG staat de robuuste arbeidsmarkt in de VS zo'n pauze mogelijk in de weg. Uit de laatste werkgelegenheidscijfers blijkt "dat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een tekort is aan geschoolde arbeidskrachten, waardoor de Federal Reserve geen andere keuze heeft dan de renteschroef mogelijk verder aan te draaien. Vooral omdat de kerninflatie, gecorrigeerd voor energie- en voedselprijzen, nog steeds veel te hoog is", aldus de marktkenner.



De euro/dollar noteert maandagavond op 1,1029. Joost Derks van iBanFirst verwacht een zwakke week voor de dollar en denkt dat de euro dit jaar nog tot een piek van 1,15 dollar kan stijgen. WTI-olie kost ruim 73 dollar en is daarmee 2,5 procent duurder dan vrijdag. Bedrijfsnieuws Tyson Foods daalt 16 procent. De vleesproducent boekte een onverwacht kwartaalverlies en rekent voor de rest van het jaar op zwakke groei en marges voor vlees die tussen 1 procent en 2 procent negatief liggen.



AMC Entertainment stijgt bijna anderhalf procent. Het bedrijf heeft een schikking getroffen met aandeelhouders over de conversie van preferente aandelen in gewone aandelen. Berkshire Hathaway wint een procent. De investeringsmachine van superbelegger Warren Buffett zag de operationele winst met 13 procent stijgen tot 8,1 miljard dollar in het eerste kwartaal. Occidental Petroleum verliest anderhalf procent, nadat Buffett speculatie temperde dat Berkshire Hathaway het gehele bedrijf zou willen overnemen. Buffett heeft nu 24 procent van Occidental in handen. PacWest Bancorp is 2 procent meer waard. De bank, die in zwaar weer verkeert, verlaagt zijn dividend, om zijn kapitaalbuffer tot boven 10 procent te laten stijgen. Bron: ABM Financial News

