Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,4 procent hoger op 466,94 punten. De Duitse DAX liet een klein verlies optekenen van minder dan 0,1 procent op 15.952,83 punten. De Franse CAC 40 steeg uiteindelijk 0,1 procent bij een stand van 7.440,91 punten. De Britse FTSE was maandag gesloten vanwege een bank holiday. Het was een weinig spannend begin van de week voor de Europese beurzen, die wachten op inflatiecijfers uit een aantal eurozonelanden en de VS, die later in de week verschijnen. "De stemming van beleggers is weer wat opgeklaard, na goede kwartaalcijfers van Apple en signalen die geenszins wijzen op een aanstaande recessie in de VS", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Veel beleggers hebben zich recessieangst laten aanpraten. Zij worden waarschijnlijk pas enthousiast als de koersen nog wat verder zijn gestegen", verwacht de marktkenner. De rendementen op eurozone-obligaties waren weinig veranderd na een sterker dan verwachte daling van de Duitse industriële productie in maart. "Niet alleen de industrie, maar alle Duitse macro-economische cijfers kelderden in maart", merkte ING op. Volgens econoom Carsten Brzeski vergroot dit het risico dat de Duitse economie toch nog in een winterrecessie is beland. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1015. WTI-olie werd 2 procent duurder. Bedrijfsnieuws Raiffeisen Bank zou dit jaar zijn winst met 46 procent kunnen zien groeien, denkt Citi, dankzij hogere rentebaten, lagere operationele kosten en lagere voorzieningen voor oninbare leningen. Het aandeel steeg bijna 2,5 procent. De nieuwe CEO van Volkswagen Oliver Blume zal beginnen om de softwaretak van het bedrijf op te schudden, volgens anonieme bronnen. Het management zal worden vervangen nadat de softwaretak genaamd Cariad de introductie van nieuwe automodellen vertraagde. Chef Dirk Hilgenberg zou mogelijk nog voor de aandeelhoudersvergadering van woensdag de laan uit kunnen vliegen. Het aandeel won ruim anderhalf procent. De Amerikaanse justitie heeft een mededingingskwestie rond de overname van een Amerikaanse rivaal door de Zweedse slotenmaker Assa Abloy afgerond. De overname voor 4,3 miljard dollar kan nu doorgaan. Het aandeel van Assa Abloy daalde licht. ArcelorMittal deed goede zaken in Parijs met een koerswinst van ruim 2 procent en koploper Alstom won meer dan 3 procent. Teleperformance daalde juist 3 procent. In Frankfurt won Porsche ruim een procent, net als BMW. Commerzbank steeg 1,5 procent en verzekeraars als Hannover Re en Munich Re zaten ook in de lift. Merck KGaA daalde 2,5 procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen licht lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.