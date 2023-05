Kleine winst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een bescheiden winst aan de nieuwe beursweek begonnen. De AEX sloot, in afwachting van belangrijke inflatiecijfers uit de VS en Duitsland op woensdag, 0,3 procent hoger op 752,68 punten. "Na een bewogen week met bijeenkomsten van de Amerikaanse centrale bank en de Europese Centrale Bank staat er nu een rustiger week met economische data voor de deur. De centrale bankiers gaven ons echter genoeg stof tot nakaarten en ook de discussie over het schuldenplafond in de VS eist de aandacht op", aldus investment specialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen. "De Amerikaanse staat zal niet failliet gaan, maar politiek zit er momenteel wel druk op de ketel." Horvest verwacht verder dat de Amerikaanse inflatie is gedaald van 5,6 naar 5,4 procent. Uit Duitsland kwam een tegenvaller met een daling van ruim 3 procent van de industriële productie. De euro/dollar handelde op 1,1015 en olie werd 2 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX was ArcelorMittal de uitblinker met een overwinst van 2,1 procent. De banken ING en ABN AMRO wonnen 1,2 procent, terwijl verzekeraar Aegon 1,3 procent steeg. Philips en Randstad daalden 0,7 procent. In de AMX gingen SBM Offshore en AMG aan de leiding met winsten van 1,6 en 1,7 procent. Fugro steeg 0,9 procent na een positief rapport van Degroof Petercam. De bank vindt Fugro koopwaardig met een koersdoel van 20,00 euro. Signify en Galapagos verloren 1,1 en 1,3 procent. Bij de smallcaps ging PostNL liefst 10,2 procent hoger na een kwartaalupdate. De dalingen die PostNL liet zien, waren minder erg dan gevreesd. Ebusco en CM.com verloren 0,7 en 3,8 procent. Het lokaal genoteerde DGB won 3,7 procent. DGB ontving een betaling van 450.000 euro voor een verkocht project rond energiezuinige kooktoestellen in Kenia om CO2-uitstoot te reduceren. Tussenstand Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen heel kleine verliezen. Bron: ABM Financial News

