Vlakke start Wall Street aanstaande

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,1 procent in het groen, maar technologie-index Nasdag lijkt 0,2 procent lager te openen.



Alle ogen zijn deze week gericht op het Amerikaanse inflatiecijfer van woensdag. Het zal laten zien of de inflatie blijft afnemen en of de Federal Reserve de juiste keuze maakte vorige week door te hinten op een pauze in de renteverhogingen. Een juni-future West Texas Intermediate werd 2 procent duurder op 72,83 dollar. Brent-olie steeg 1,9 procent tot 76,73 dollar. De olieprijs daalde recent tot het laagste niveau in zestien maanden, omdat het idee dat een aantrekkende Chinese economische activiteit ook de olieprijs weer zal opjagen, steeds meer betwijfeld wordt na zwakke Chinese cijfers.



De euro/dollar noteerde op 1,1038. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1023 op de borden. Joost Derks van iBanFirst verwacht een zwakke week voor de dollar en denkt dat de euro dit jaar nog tot een piek van 1,15 dollar kan stijgen. Bedrijfsnieuws Tyson Foods lijkt 10 procent lager te starten. De vleesproducent boekte een onverwacht kwartaalverlies en rekent voor de rest van het jaar op zwakke groei en marges voor vlees die tussen 1 procent en 2 procent negatief liggen.



AMC Entertainment daalde voorbeurs 3 procent. Het bedrijf heeft een schikking getroffen met aandeelhouders over de conversie van preferente aandelen in gewone aandelen. Berkshire Hathaway steeg 1 procent in de elektronische handel. De investeringsmachine van superbelegger Warren Buffett zag de operationele winst met 13 procent stijgen tot 8,1 milard dollar in het eerste kwartaal. Occidental Petroleum daalde 1 procent, nadat Buffett speculatie temperde dat Berkshire Hathaway het gehele bedrijf zou willen overnemen. Buffett heeft nu 24 procent van Occidental in handen. PacWest Bancorp werd 33 procent meer waard voorbeurs. De bank, die in zwaar weer verkeert, verlaagt zijn dividend, om zijn kapitaalbuffer tot boven 10 procent te laten stijgen. Elon Musk heeft een nieuwe maatstaf voor succes voor zijn socialemedia-app Twitter geformuleerd: dat gebruikers meer minuten doorbrengen in de app waar ze geen spijt van hebben. Slotstanden Wall Street sloot vrijdag flink hoger, terwijl zwaargewicht Apple 5 procent meer waard werd na kwartaalcijfers. De S&P 500 won 1,9 procent op 4.136,25 punten, de Dow Jones index steeg 1,7 procent op 33.674,38 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 12.235,41 punten. Bron: ABM Financial News

