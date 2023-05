Jefferies verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor OCI verlaagd van 30,00 naar 26,00 euro, in aanloop naar de eerstekwartaalcijfers van de kunstmestfabrikant. Het advies blijft Houden. De lagere marges op stikstof zijn reden voor de analisten om hun winstverwachtingen met 12 procent te verlagen. Voor het eerste kwartaal zit Jefferies met zijn verwachting van een EBITDA van 378 miljoen euro 15 procent onder de analistenconsensus, op basis van zwakke volumes en dalende prijzen en marges. Ook na het eerste kwartaal voorziet Jefferies een uitdagend klimaat, omdat boeren voorraden opgebruiken en mondjesmaat consumeren in afwachting van verder dalende prijzen. Dalende gasprijzen in Europa zorgen voor meer druk en dat geldt ook voor de groeiende capaciteit. OCI opent dinsdag de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.