Meer omzet maar minder winst voor Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in de eerste drie maanden van 2023 de omzet zien aantrekken, maar de winstgevendheid onder druk zien staan. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten.

"De marktomstandigheden waren wat gemengd", zei CEO Joep van Beurden dinsdag in gesprek met ABM Financial News. Daar stonden echter wel meer stabiliteit in de orders en een licht herstel in automotive tegenover, aldus de topman. Ook hielp het dat de afgelopen maanden een recessie uitbleef.

"We boekten een recordomzet, ondanks de nog steeds geen briljanten omstandigheden", concludeerde Van Beurden.

De omzet steeg op jaarbasis van 130 miljoen naar een recordniveau van 137 miljoen euro. Aan deze stijging droegen alle drie divisies bij, hoewel de groei van 3 procent bij de industriële tak wat tegenviel.

ING verwachtte ook een omzet van 137 miljoen euro.

De genormaliseerde EBITDA daalde daarentegen van 16,8 naar 15,7 miljoen euro. Hier ging ING uit van 17,6 miljoen euro. De marge daalde van 12,9 naar 11,5 procent, waar de bank uitging van 12,8 procent.

De nettowinst liep terug van 5,1 naar 4,9 miljoen euro. De winst voor amortisatie daalde zelfs van 7,6 naar 5,6 miljoen euro.

Kendrion zei bij de jaarcijfers eind februari te verwachten dat het economische klimaat aan het einde van 2022 ook in de eerste jaarhelft zou aanhouden, met kans op betere omstandigheden in de tweede jaarhelft als de Chinese economie gaat profiteren van het einde van het coronabeleid.

Een opleving van de coronabesmettingen na het loslaten van de maatregelen, zorgde afgelopen kwartaal in China voor minder omzet, maar volgens CEO Van Beurden is dit een tijdelijk effect. "We keren nu terug naar normale activiteitenniveaus."

Zonder deze Chinese tegenwind zou Kendrion "nog iets harder" zijn gegroeid.

De "hardnekkig hoge inflatie" drukte volgens Kendrion op de marge. En zolang de inflatie hoog blijft, zal dit een punt van zorg blijven voor Kendrion.

Verder wees Van Beurden op een inflatiecorrectie die de Duitse vakbonden afdwongen. Die kostenpost van circa 1,3 miljoen euro werd in het eerste kwartaal verantwoord in de cijfers.

Toch heeft Van Beurden er wel vertrouwen in dat de marge op de 'added value' terugkeert naar het historische niveau van circa 48 procent. Afgelopen kwartaal was dit 46,4 procent.

De nieuwe fabriek in China opent officieel in mei, aldus Kendrion, waarna de productie vlot daarna ook op gang zal komen.

Volgende week reist Van Beurden af naar de fabriek in China voor de openingsceremonie, waar nu de laatste tests plaatsvinden.

Vervolgens zal begin juli de verhuizing naar deze nieuwe faciliteit starten. En die moet dan "ruim voor het einde van het kwartaal volledig operationeel zijn".

De doelstelling is om in 3 tot 4 jaar de Chinese omzet met behulp van deze nieuwe fabriek te verhogen van iets meer dan 50 miljoen euro naar 100 miljoen euro. En dan is er nog een optie voor een fase 2 op hetzelfde terrein om nog eens 40 tot 50 miljoen euro omzet toe te voegen, aldus Van Beurden.

De schuldratio steeg op jaarbasis van 2,4 naar 2,6 eind maart.

Outlook

Kendrion zei bij de jaarcijfers op schema te liggen met de doelstellingen voor 2025 en dinsdag herhaalde Van Beurden deze ambities.

Kendrion mikt onder meer op een autonome groei van 5 procent tussen 2019 en 2025 en een EBITDA van minstens 15 procent in 2025. Het rendement op investeringen moet 25 procent zijn over twee jaar. Afgelopen jaar was dit rendement 15,6 procent, net als in 2021.

In het tweede kwartaal en daarna zei Van Beurden dat Kendrion zal focussen op het beschermen van de marge, vooral in Automotive Core. Daarnaast blijft Kendrion zorgvuldig investeren in Automotive E en het op gang krijgen van de nieuwe Chinese fabriek.

