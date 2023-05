'Kleine plussen voor Kendrion verwacht'

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in de eerste drie maanden van 2023 de omzet en de winst iets zien aantrekken, maar verwacht vooral in de tweede jaarhelft de wind in de rug.

ING rekent voor het eerste kwartaal op een omzetstijging van 130 miljoen naar 137 miljoen euro met een toename van de genormaliseerde EBITDA van 16,8 naar 17,6 miljoen euro. De marge zou echter fractioneel dalen volgens de bank, van 12,9 naar 12,8 procent.

Kendrion zei bij de jaarcijfers eind februari te verwachten dat het economische klimaat aan het einde van 2022 ook in de eerste jaarhelft zou aanhouden, met kans op betere omstandigheden in de tweede jaarhelft als de Chinese economie gaat profiteren van het einde van het coronabeleid.

Inmiddels zou ook de bouw van de nieuwe fabriek in China klaar moeten zijn en kan de verhuizing beginnen.

Outlook

Het bedrijf zei bij de jaarcijfers op schema te liggen met de doelstellingen voor 2025.

Kendrion mikt onder meer op een autonome groei van 5 procent tussen 2019 en 2025 en een EBITDA van minstens 15 procent in 2025. Het rendement op investeringen moet 25 procent zijn over twee jaar. Afgelopen jaar was dit rendement 15,6 procent, net als in 2021.

Topman Joep van Beurden zei in februari tegen ABM Financial News dat er nog werk aan de winkel is om de doelstellingen voor 2025 te halen, maar ook er vertrouwen in te hebben dat die wel worden behaald. "We zetten vol in op de energietransitie en de markt voor elektrische auto's zal naar verwachting jaarlijks flink groeien. In combinatie met onze gestegen productiecapaciteit en de nieuwe fabriek in China, zijn we positief gestemd."

Een concrete outlook voor 2023 gaf Kendrion nog niet af.

Kendrion opent 9 mei de boeken.