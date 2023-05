Onverwacht verlies voor Tyson Foods

(ABM FN-Dow Jones) Tyson Foods heeft in het eerste kwartaal onverwacht verlies geleden en verwacht dat de productie van rund-, varkens- en kippenvlees dit jaar niet rendabel zal zijn. Dat bleek maandag bij de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vleesproducent.

Het operationeel resultaat was 49 miljoen dollar negatief, of netto een verlies van 0,28 dollar per aandeel, tegen 1,16 miljoen dollar winst een jaar eerder, of 2,28 dollar winst per aandeel.

Het aangepaste resultaat was 0,04 dollar per aandeel negatief. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een winst van 0,79 dollar per aandeel.

De omzet was nauwelijks veranderd op 13,13 miljard dollar, tegen 13,12 miljard een jaar eerder.

De omzet werd gedrukt doordat de prijs van varkensvlees 10 procent lager was, dan een jaar eerder en die van rundvlees ruim 5 procent lager. Bovendien daalde het volume van rundvlees met circa 3 procent, terwijl dat van varkensvlees ruim een procent toenam. De prijsdalingen van varkens- en rundvlees werden niet goedgemaakt door de beperkte prijsstijgingen voor kip en geprepareerde voeding. Het volume aan kippenvlees steeg wel met 6,4 procent.

Outlook

Tyson verwacht dat de omzet dit boekjaar 2023 zal uitkomen tussen 53 miljard en 54 miljard dollar. "Hoewel de huidige proteïnemarkt uitdagend is, hebben we een sterke groeistrategie en we zijn optimistisch over de vooruitzichten voor de lange termijn", aldus CEO Donnie King in een toelichting.

De productie van rund-, varkens- en kippenvlees zal dit jaar echter niet erg rendabel zijn, waarschuwt Tyson.

Voor rundvlees rekent de Amerikaanse minister van landbouw op een daling van de binnenlandse productie met 4 procent, en Tyson verwacht een daling van de operationele marge in dit segment, tot ongeveer nul, plus of min 1 procent, in 2023.

Voor varkensvlees wordt een vlakke productie voorspeld en een marge die tussen nul en minus 2 procent zal liggen.

Voor kip wordt een productiegroei van 3 procent voorzien, met een operationele marge tussen min 1 en plus 1 procent.