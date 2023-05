PostNL uitblinker op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert maandagochtend iets hoger, waarbij vooral de bijna dubbelcijferige koerswinst van PostNL opvalt.

De AEX stijgt rond 11 uur 0,2 procent naar 751,63 punten.

"De stemming van beleggers is weer wat opgeklaard na goede kwartaalcijfers van Apple en signalen die geenszins wijzen op een aanstaande recessie in de VS", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Het is een rustige start van een week met inflatiecijfers en meer bedrijfsresultaten. Ook staat het Amerikaanse schuldenplafond op het vizier van beleggers, maar Wiersma maakt zich hierover weinig zorgen. "Het schuldenplafond wordt ook deze keer verhoogd, na een beetje duwen en trekken in het Congres. Sinds 1940 is dit plafond al bijna 100 keer verhoogd en dat gaat ook nu weer gebeuren."

De euro/dollar handelt maandag op 1,1039 en olie wordt 2 procent duurder.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX is ArcelorMittal met een koerswinst van 2,6 procent. Ook de financials liggen goed. ABN AMRO en ING winnen een procent.

ASMI en Philips zijn de grootste dalers met verliezen van 0,7 en 0,8 procent.

In de AMX wint Air France-KLM 1,6 procent en TKH 1,3 procent. Fugro profiteert bescheiden van een koopaanbeveling van Degroof Petercam en stijgt 0,3 procent.

OCI en WDP dalen 1,2 en 1,6 procent.

Bij de smallcaps is PostNL de uitblinker met een koerswinst van 9,4 procent. Analisten vonden, net als PostNL zelf, de dalingen afgelopen kwartaal meevallen. "PostNL presteerde in lijn met onze verwachtingen en beter dan de consensus, vooral bij pakketten", aldus Degroof Petercam. Met name in de maand maart waren de volumes sterker dan verwacht, ook internationaal.

ForFarmers wint 1,6 procent en Vivoryon en CM.com dalen ruim een procent.