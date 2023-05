Valuta: zwakke week voor de dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verwachting dat de ECB de rente nog verder gaat verhogen, terwijl de Fed klaar lijkt te zijn met zijn verhogingen, zal de komende tijd de euro omhoog drijven. Dat verwacht Joost Derks van iBanFirst. De euro/dollar stond maandag op 1,1045, een kwart procent hoger dan vrijdagavond. Vorige week zette de Fed de deur open voor een pauze in de renteverhogingen, terwijl ECB-voorzitter Christine Lagarde meldde dat zij de verkrappingscyclus niet pauzeert. Hoewel de ECB zich beperkte tot een verhoging van 25 basispunten, vonden sommige beleidsmakers een verhoging met 50 basispunten een beter idee, gezien de aanhoudend hoge inflatiedruk. Een bankencrisis in de Verenigde Staten, rond tientallen regionale banken, en de onzekerheid over het schuldenplafond in de Verenigde Staten zullen op de korte termijn drukken op de Amerikaanse dollar, verwacht Derks. Hij voorziet meer reddingen en de markt verwacht dat PacWest Bancorp als volgende aan de beurt is. Het schuldenplafond zal vermoedelijk vlak voor de deadline worden verhoogd door het Congres, aldus Derks. Andere factoren die de euro steunen zijn de positieve handelsbalans in de eurozone, kapitaalstromen vanuit de VS naar het Europese vasteland en het lage kredietrisico voor landen met een relatief lage rating zoals Portugal en Griekenland, aldus Derks. Opmerkelijk is volgens Derks dat handelaren en institutionele beleggers de euro momenteel zien als een 'hedge' tegen een Amerikaanse recessie. "Dit is atypisch", aldus de valuta-analist. Deze trend versterkt wel de overtuiging van de euro/dollar dit jaar verder zou kunnen oplopen tot een piek van 1,15, aldus Derks. Een beter dan verwacht Amerikaanse banenrapport vrijdag kon niet voorkomen dat de markt blijft geloven dat de Fed de rente binnen afzienbare tijd weer gaat verlagen, wat wordt gevoed door zorgen over de bankensector en het schuldenplafond, stelde Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. "De Amerikaanse dollar blijft onder behoorlijke verkoopdruk." Bron: ABM Financial News

