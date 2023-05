'PostNL minder slecht dan gevreesd' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De volumes van PostNL waren in het eerste kwartaal niet zo slecht als gevreesd. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam maandag. Na de koersdaling van 15 procent dit jaar besloot de analist om zijn advies te verhogen van Reduceren naar Houden met een koersdoel van 1,55 euro. "PostNL presteerde in lijn met onze verwachtingen en beter dan de consensus, vooral bij pakketten", aldus Claassen. Met name in de maand maart waren de volumes sterker dan verwacht, ook internationaal. Verder herhaalde PostNL de outlook voor 2023. Wel merkte de analist op dat de marktomstandigheden uitdagend zijn, met volumedruk en kosteninflatie. En zoals gebruikelijk, zal veel afhangen van de prestaties in het vierde kwartaal. Het aandeel PostNL wint maandag 11,2 procent op 1,69 euro. Bron: ABM Financial News

