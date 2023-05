'Fugro koopwaardig' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft een koopadvies gegeven voor Fugro met een koersdoelverhoging van 16,00 naar 20,00 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Luuk van Beek. Fugro heeft volgens de analist "de wind in de zeilen". De cijfers over het eerste kwartaal geven volgens Van Beek vertrouwen in een herstel van de winst. Daarbij vindt hij het profiel van Fugro inmiddels stabieler en aantrekkelijker. Degroof merkt op dat het herstel bij Fugro breed gedragen is. De "solide groei" in offshore wind zet volgens Van Beek door, terwijl ook het segment olie en gas weer een bescheiden groei laat zien. De analist verwacht verder dat er een capaciteitstekort in de markt zal komen, waardoor Fugro betere prijzen kan rekenen en zijn marges zo kan opvijzelen. Fugro streeft naar een verdere margestijging naar 8 tot 12 procent, en Degroof ziet ruimte om aan de bovenkant van deze bandbreedte uit te komen. Het aandeel Fugro wint maandag een procent op 13,80 euro. Bron: ABM Financial News

