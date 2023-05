AEX start handelsweek vermoedelijk licht in het groen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Vanwege de kroning van Charles blijft de Londense beurs vandaag gesloten. Afgelopen week stond de handelsweek nog in het teken van renteverhogingen door onder meer de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve en aanhoudende zorgen over een Amerikaanse bankencrisis, waar beleggers flink negatief op reageerden. De publicatie vrijdag van een sterk Amerikaans banenrapport en overtuigende cijfers van Apple zorgden daarentegen voor een positieve draai van het beurssentiment, met ook een imposant herstel voor Amerikaanse bankaandelen. Door de rally op de laatste handelsdag van de week beperkte de AEX het verlies op weekbasis tot ruim een procent op een slotstand van 750,49 punten. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond bijna twee procent hoger. Apple won krap vijf procent. In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend hoger met de Shanghai Composite als koploper met een winst van anderhalf procent. Alleen de Nikkei index in Tokio koerst lager, met ruim een half procent. Uit de notulen van het laatste rentebesluit van de Bank of Japan kwam bezorgdheid van de leden over een versnelling van de inflatie naar voren. De Amerikaanse olie-future klimt vanochtend ruim een half procent naar 71,76 dollar per vat. Afgelopen week duikelde de olieprijs aanvankelijk nog ongeveer 13 dollar, met een bodemprijs van minder dan 64 dollar op donderdag, om vervolgens vrijdag een herstel in te zetten. Olie stond de afgelopen handelsweek zwaar onder druk "door recessieangst, maar het banenrapport, samen met relatief positieve commentaren van centrale bankfunctionarissen door de week heen, suggereert dat er toch enige hoop is dat een recessie dit jaar kan worden vermeden," zei analist Jameel Ahmad van CompareBroker. Cijferseizoen gaat door Het Nederlandse cijferseizoen gaat deze week verder, hoewel het zwaartepunt wel is geweest. Na een rustig begin van de week, met vandaag enkel cijfers van PostNL en Kendrion en OCI op dinsdag, komen woensdag ABN AMRO en Ahold Delhaize met cijfers en volgen donderdag ING, Pharming, SBM Offshore, Vastned en CTP. Daarmee is de drukste dag van de week wel achter de rug. Op vrijdag opent alleen nog Sif de boeken. Internationaal is er komende week aandacht voor resultaten van onder meer Tyson Foods vandaag, Nikola en Beyond Meat op dinsdag en Siemens Healthineers, Telefonica Deutscheland, Disney en Credit Agricole op woensdag. Bedrijfsnieuws De omzet van PostNL daalde afgelopen kwartaal op jaarbasis van 806 miljoen naar 783 miljoen euro. Dat was wel meer dan de 764 miljoen euro waar analisten op rekenden. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat liep terug van 33 miljoen euro winst naar 7 miljoen. Analisten hadden echter een verlies van 2 miljoen euro verwacht. PostNL herhaalde de outlook voor 2023. DGB Group ontving een betaling van 450.000 euro na het behalen van een mijlpaal in een project rond energiezuinige kooktoestellen in Kenia om CO2-uitstoot te reduceren. Slotstanden Wall Street De S&P 500 won vrijdag 1,9 procent op 4.136,25 punten, de Dow Jones index steeg 1,7 procent op 33.674,38 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 12.235,41 punten. Bron: ABM Financial News

