DGB ontvangt betaling voor CO2-credits

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB Group heeft een betaling van 450.000 euro ontvangen voor een verkocht project rond energiezuinige kooktoestellen in Kenia om CO2-uitstoot te reduceren. Dat maakte het bedrijf met een notering in Amsterdam maandag bekend. Het project omvat de productie en distributie van 150.000 energiezuinige kooktoestellen in Kenia. "Deze betaling toont de capaciteit van DGB om een aanzienlijke kasstroom te genereren", stelde CEO Selwyn Duijvestijn in een toelichting. Op 31 augustus 2022 kocht een koper 507.720 CO2-credits van dit project, waarbij elke credit gelijk staat aan één ton emissiereductie. In totaal krijgt DGB 1,7 miljoen euro voor die credits bij het bereiken van bepaalde mijlpalen. Op 5 mei werd het ontwerp van het project ingediend bij een externe auditor, waardoor het project in een nieuwe fase kwam en de mijlpaalbetaling van 450.000 euro werd bereikt. Er zijn naar verwachting nog 1,3 miljoen credits te verkopen uit dit project. Hiermee kunnen bedrijven hun CO2-footprint verkleinen. Het betreft één van de zeven grootschalige projecten van DGB. Bron: ABM Financial News

