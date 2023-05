Berkshire Hathaway draait goed Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft een goede jaarstart achter de rug. Dit bleek dit weekend uit de cijfers die het investeringsvehikel van Warren Buffett publiceerde. De operationele winst van Berkshire steeg afgelopen kwartaal met 12,6 procent tot 8,1 miljard dollar. Vooral het verzekeringsbedrijf van Berkshire zag de winst goed stijgen. Netto verdiende Berkshire afgelopen kwartaal 35,5 miljard dollar, circa 30 miljard dollar meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Waar vorig jaar nog een verlies van 1,6 miljard dollar werd geleden op investeringen en derivaten, was dit afgelopen kwartaal juist een winst van ruim 27 miljard dollar. Dit was voor een significant deel toe te schrijven aan de koersstijging van Apple. Zelf vindt Buffett dat de operationele winst een betere afspiegeling is van hoe zijn bedrijf presteert dan de nettowinst, waarin de 'papieren' winsten en verliezen zitten. Op dit moment heeft Berkshire meer dan 130 miljard dollar in kas. Bron: ABM Financial News

