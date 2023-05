Beursblik: moeizaam kwartaal OCI verwacht

(ABM FN-Dow Jones) OCI kende vermoedelijk een moeizaam kwartaal met zwakke volumes omdat de stikstofprijzen verder daalden. Dit is de verwachting van Jefferies in aanloop naar de eerste kwartaalcijfers van de kunstmestproducent met een notering op het Damrak.

Jefferies rekent op een EBITDA van 378 miljoen euro, hetgeen 15 procent minder is dan de consensus.

"In operationeel opzicht zijn de voorjaarstoepassingen traag van start gegaan, zoals blijkt uit de rapportage van concurrenten", schreef analist Charles Bentley in een vooruitblik.

Volgens Jefferies werden de volumes beperkt door een trage start van het seizoen, terwijl producenten wachten op dalende prijzen.

In het eerste kwartaal van 2022 kon OCI nog profiteren van een sterke vraag naar kunstmest als gevolg van een mondiaal graantekort.

Strategische herziening

Beleggers zullen bij het openen van de boeken van OCI ook kijken naar eventuele opmerkingen over de strategische evaluatie die het bedrijf uitvoert nadat de Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben OCI in maart een brief stuurde met aanbevelingen om meer waarde voor aandeelhouders te creëren. Eén van de opties is het verkopen van activiteiten.

Outlook

Jefferies verwacht een uitdagend winstmomentum voor OCI in 2023 en zit 13 procent onder de consensus voor heel het jaar. Degroof Petercam rekent voor dit jaar op een terugkerende EBITDA van 2,13 miljard dollar, wat ook minder is dan de consensus van 2,4 miljard dollar.

Het grootste deel van de neerwaartse bijstelling schrijft Degroof toe aan de gang van zaken bij joint venture Fertiglobe. En voor 2024 verlaagde analist Frank Claassen zijn raming met 8 procent naar 2,09 miljard dollar. Ook dat is lager dan de consensus.

Wel verwacht Degroof dat de prijzen voor stikstof in de loop van 2023 weer wat herstellen, ondanks de huidige moeilijke omgeving waarin OCI opereert. Ook de vooruitzichten voor methanol zijn volgens de bank gunstig, nu China de deuren van zijn economie weer heeft geopend na de coronapandemie.

Dividend

Recent keerde OCI een speciaal dividend van 3,50 euro per aandeel uit in contanten.

Degroof Petercam merkte daarbij op dat met het oog op de tegenwind in de markt het dividend over de eerste helft van 2023 een stuk lager zal uitvallen. De bank raamt deze op 1,00 tot 1,25 euro per aandeel OCI. Voor de tweede jaarhelft mikt de bank op een dividend van 1,00 euro per aandeel OCI. Dit levert alsnog een dividendrendement van 6 procent op jaarbasis op, aldus de bank.

Jefferies rekent op een dividendrendement van 10 procent in 2023 en gemiddeld 9 procent over de komende 3 jaar. Wel zal OCI meer moeten investeren om de CO2-uitstoot te verminderen en dat zal een aanzienlijke druk zetten op de vrije kasstroom in de komende jaren, aldus Jefferies.

OCI opent dinsdag de boeken.