Beursweek in teken van inflatiecijfers en bedrijfsresultaten

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich komende week opmaken voor inflatiedata en nog meer bedrijfscijfers.

Maandag belooft het nog een relatief rustige dag te worden. De beurs in Londen blijft gesloten in verband met een feestdag volgend op de kroning van Charles. Andere beurzen zijn wel gewoon open. Vanuit Japan volgen er cijfers over de dienstensector, terwijl de Duitse industriële productie en Amerikaanse groothandelsvoorraden ook op aandacht kunnen rekenen.

Dinsdag volgen cijfers over de Chinese handelsbalans over april en krijgt de markt ook inzicht in het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers.

Op woensdag verschijnen de eerste inflatiecijfers, namelijk uit Duitsland. Later in de middag zullen vooral Amerikaanse inflatiedata de aandacht trekken. In maart kwam de Amerikaanse inflatie met 4,2 procent iets hoger uit dan verwacht, terwijl ook de inflatie over een maand eerder opwaarts werd bijgesteld van 5,0 naar 5,1 procent. Donderdag volgen de Amerikaanse producentenprijzen.

Afgelopen week verhoogde de Federal Reserve nog de rentes met 25 basispunten om de hoge inflatie in te dammen. De markt verwacht dat dit voorlopig de laatste keer is dat de centrale bank de rente verhoogt.

Interessant wordt ook hoe de inflatie in Nederland zich ontwikkelt. Dit wordt op donderdag duidelijk. Dan komt ook de Bank of England met een rentebesluit en oliekartel OPEC met het laatste maandrapport.

Aan het einde van de week volgen nog Franse en Spaanse inflatiecijfers, naast groeidata uit het VK. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen berekend door de universiteit van Michigan wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden.

Cijferseizoen gaat door

Het Nederlandse cijferseizoen gaat volgende week verder, hoewel het zwaartepunt wel is geweest. Na een rustig begin van de week, met enkel cijfers van PostNL op maandag en Kendrion en OCI op dinsdag, komen woensdag ABN AMRO en Ahold Delhaize met cijfers en volgen donderdag ING, Pharming, SBM Offshore, Vastned en CTP. Daarmee is de drukste dag van de week wel achter de rug. Op vrijdag opent alleen nog Sif de boeken.

In België is er ook genoeg te doen. Agfa-Gevaert en VGP komen op dinsdag met cijfers en Aedifica op woensdag. Op donderdag geven Montea, Titan Cement en Euronav inzicht in de ontwikkelingen in het eerste kwartaal.

Verder zijn er in België veel jaarvergaderingen, onder meer van Fagron, Solvay, Bpost en Kinepolis.

Internationaal is er komende week aandacht voor resultaten van onder meer Tyson Foods op maandag, Nikola en Beyond Meat op dinsdag en Siemens Healthineers, Telefonica Deutscheland, Disney en Credit Agricole op woensdag.

Donderdag is het relatief rustig met louter cijfers van Bayer, Engie en Thyssenkrupp. De week wordt afgesloten met resultaten van Allianz en Société Générale.