Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 71,34 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 4 procent duurder. Op weekbasis verloor de olieprijs wel terrein. "Het was opnieuw een teleurstellende week voor ruwe olie, omdat de bezorgdheid over de vraag de prijzen drukte", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



"We zagen vandaag behoorlijke stijgingen door de bezorgdheid dat OPEC+ verdere productieverlagingen zou kunnen overwegen", verklaarde de marktanalist het herstel vrijdag.



Olie stond de afgelopen handelsweek zwaar onder druk "door recessieangst, maar het banenrapport, samen met relatief positieve commentaren van centrale bankfunctionarissen door de week heen, suggereert dat er enige hoop is dat een recessie dit jaar kan worden vermeden," zei analist Jameel Ahmad van CompareBroker.



Aanhoudende zwakte in aandelen van Amerikaanse regionale banken droeg afgelopen week ook bij aan het risicomijdende gedrag van beleggers. Dat woog op de oliefutures, die de rally van begin april, aangezwengeld door een onverwachte productieverlaging van OPEC+, meer dan teniet deden.



Het pessimisme over de vraag vanuit China na het opheffen van de coronabeperkingen lijkt ondertussen bijzonder overdreven gezien de "aanzienlijke inhaalvraag" van het land, schreven analisten van Commerzbank.



"Als de Chinese invoer van ruwe olie, die in maart bijna zijn recordniveau van juni 2020 bereikte, ook in april naar boven verrast, zou dat de markt in een meer optimistische stemming kunnen brengen", volgens de Duitse bank. Bron: ABM Financial News

