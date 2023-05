AEX verwerkt rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gedaald. Met een slot van 750,48 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis 1,1 procent. Vorige week daalde de index een half procent, toen naar 758,49 punten.

Bron: ABM Financial News

De week stond specifiek in het teken van de rentebesluiten van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank en het toonaangevende banenrapport uit de Verenigde Staten.Toch waren het de aanhoudende zorgen over een Amerikaanse bankencrisis, die het sentiment vooral drukten. Zo nam JPMorgan Chase afgelopen weekend een groot deel van het noodlijdende First Republic Bank over. Daarmee waren de problemen echter niet opgelost, want er ontstonden afgelopen week ook zorgen over PacWest. Het aandeel van de Amerikaanse bank verloor op weekbasis ruim 40 procent, ondanks een flinke opleving op vrijdag."Beleggers zijn er niet gerust op dat de problemen bij regionale banken nu helemaal opgelost zijn", aldus Simon Wiersma van ING.Toch benadrukte voorzitter van de Fed Jerome Powell afgelopen week bij het rentebesluit dat het Amerikaanse banksysteem "gezond en veerkrachtig" is.Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten, maar liet het ook ruimte voor verdere verhogingen."Bij het bepalen van de mate waarin aanvullende beleidsverkrapping nodig kan zijn om de inflatie in de loop van de tijd terug te brengen naar 2 procent, zal het FOMC rekening houden met de cumulatieve verkrapping van het monetaire beleid, de vertragingen waarmee het monetaire beleid de economische activiteit en de inflatie beïnvloedt, en de economische en financiële ontwikkelingen", luidde de cruciale forward guidance van de centrale bank.Analist Philip Marey van Rabobank noemde de verklaring "redelijk vaag". Al met al mag volgens de analist wel geconcludeerd worden dat de Fed een pauze wil nemen met het verhogen van de rente, "maar de wijze waarop dit in de beleidsverklaring is geformuleerd, laat wel ruimte open", aldus Marey.Ook in de eurozone worden de kredietvoorwaarden krapper, werd afgelopen week duidelijk uit de Bank Lending Survey die de ECB vrijgaf, twee dagen voor het rentebesluit.Wel is de bankensector veerkrachtig, zei voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, in de toelichting op het rentebesluit van de centrale bank.Conform de algemene marktverwachting verhoogde de ECB de belangrijkste rentestanden afgelopen week ook met 25 basispunten. Lagarde benadrukte tijdens de persconferentie dat de centrale bank nog niet klaar is.Volgens HSBC maakt de ECB zich zorgen over de doorwerking van de algemene inflatie naar de loongroei. "In tegenstelling tot de Fed, die nu waarschijnlijk een pauze inlast, zijn verdere ECB-verhogingen tijdens de zomer mogelijk."ING denkt juist dat de ECB dichter bij een rentepiek zit dan Lagarde de markten wil doen geloven."Hoewel de verhoging van vandaag de zevende opeenvolgende is, is het de kleinste in de huidige cyclus, wat erop wijst dat de ECB de laatste fase van deze verkrappingscyclus is ingegaan", concludeerde econoom Carsten Brzeski. Hij verwacht dat de rente nog één of hooguit twee keer zal worden verhoogd. Daarna zal de ECB de rente mogelijk langer hoog houden als compromis tussen de duiven en de haviken.De week eindigde met het Amerikaanse banenrapport. Er kwamen in april 253.000 banen bij in de VS, terwijl de werkloosheid daalde tot 3,4 procent. De loongroei kwam op jaarbasis uit op 4,4 procent. De banengroei in februari en maart werd wel neerwaarts bijgesteld."April lijkt meer op februari, terwijl maart er een beetje buiten valt, en met die cijfers in de hand lijkt de Federal Reserve nog niet bereikt te hebben wat ze wil", aldus Marey.Het muntpaar euro/dollar noteerde vrijdag net boven 1,10. Een vat WTI-olie kostte vrijdag circa 71,51 dollar en werd daarmee op weekbasis 4,5 procent goedkoper.Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten van 2 tot 5 procent op weekbasis. Deutsche Bank verhoogde afgelopen week het koersdoel voor Besi.Shell daalde iets meer dan anderhalf procent. Aan het begin van de week stond het aandeel onder druk door een forse daling van de olieprijs, maar na meevallende kwartaalcijfers op donderdag herstelde het aandeel gedeeltelijk. Analisten van RBC spraken dan ook van een sterk kwartaal voor de energiereus.Staalconcern ArcelorMittal leverde op weekbasis ruim 4 procent na vrijgave van cijfers, waarna het verlies verder opliep. Toch bestempelde ING de cijfers als beter dan verwacht.Uitgever Wolters Kluwer belandde onderaan in de AEX en verloor 9,5 procent ondanks een solide kwartaalupdate, volgens KBC Securities, dat het koersdoel verhoogde.DSM verloor afgelopen week een procent na rapportering van een omzetdaling in het eerste kwartaal. DSM heeft nog steeds last van de lagere vitamineprijzen, nadat BASF eind 2022 de markt overstroomde met overtollige voorraden, vooral van vitamine A, zo merkte analist Reginald Watson van ING op.In de AMX viel het verlies van Signify op van ruim 10,5 procent op weekbasis. De resultaten van de verlichtingsspecialist stonden in het eerste kwartaal onder druk. ING sprak van een zwakke jaarstart. UBS verlaagde het koersdoel.Aperam steeg licht na cijfers. Degroof Petercam zag geen grote verrassingen in het afgelopen kwartaal en het lopende tweede kwartaal lijkt iets beter te worden.Air France-KLM leverde op weekbasis circa 7 procent in, na het openen van de boeken. De luchtvaartmaatschappij behaalde afgelopen kwartaal weliswaar meer omzet, maar het operationeel verlies was volgens analisten ook groter dan verwacht.Eurocommercial daalde op weekbasis bijna een procent, ondanks sterke cijfers.AMG ging aan kop in de Midcap met een winst van 10,5 procent na het openen van de boeken. De cijfers wisten de verwachtingen te overtreffen. Arcadis schoot ruim 4,5 procent omhoog, eveneens na cijfers. Degroof Petercam zag bovendien reden om Arcadis op de kooplijst te zetten.Galapagos steeg 10 procent op weekbasis. De cashburn voor dit jaar wordt vooralsnog gehandhaafd, maar volgens Jefferies vielen de verkopen van Jyseleca in het eerste kwartaal tegen. Verder werd afgelopen week bekend dat president en financieel directeur Bart Filius vertrekt bij het bedrijf.Alfen steeg op weekbasis bijna 7 procent. Het aandeel kreeg afgelopen week een positief advies van KBC Securities.In de AScX gingen de duimen omlaag voor de cijfers van ForFarmers. Het aandeel verloor ruim 6 procent, hoewel Degroof Petercam wel wees op een goede EBITDA bij het bedrijf.BAM moest het doen met een bescheiden verlies op weekbasis na het openen van de boeken. ING sprak van een solide jaarstart voor de bouwer.Onder de kleinere aandelen won Accsys na cijfers ruim 5,5 procent. De EBITDA zal in het boekjaar 2023, dat eindigde op 31 maart, "bescheiden" hoger uitvallen dan eerder voorzien, aldus de onderneming. Accsys ging al uit van een verdubbeling van de onderliggende EBITDA op jaarbasis.PostNL belandde onderaan, met een verlies van bijna 7 procent op weekbasis. Vivoryon ging aan kop en steeg liefst 41 procent, mogelijk door positieve berichten rond een potentiële behandeling tegen Alzheimer van Eli Lilly.