Europese beurzen sluiten hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 465,31 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,4 procent op 15.961,02 punten. De Franse CAC 40 won 1,3 procent bij een stand van 7.432,93 punten. De Britse FTSE sloot 1,0 procent hoger op 7.778,38 punten.

"Het is een moeilijke start van de maand geweest voor de markten in Europa, maar na het Amerikaanse banenrapport van vandaag lijken we de week op een positieve noot af te sluiten, aan het eind van een negatieve week", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Na de week te zijn geteisterd door zorgen over het Amerikaanse banksysteem, toonden de laatste Amerikaanse banencijfers een Amerikaanse economie die nog steeds in een behoorlijk tempo banen creëert, met 253.000 toegevoegde banen, waarmee de verwachtingen ruimschoots werden overtroffen, en een werkloosheid die daalde tot 3,4 procent, terwijl de lonen stegen met 4,4 procent", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de Duitse fabrieksorders in maart veel lager zijn uitgekomen dan verwacht en ook de Franse industrie bleef achter bij de toch al sombere verwachting dat er in maart minder zou worden geproduceerd.

De Europese detailhandelsverkopen kwamen in maart op maandbasis onverwacht lager uit, in dit geval een daling van 1,2 procent op maandbasis, terwijl een vlak cijfer was voorspeld.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1017. Een vat WTI-olie werd 4 procent duurder.



Bedrijfsnieuws

Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer omzet geboekt, terwijl het verlies afnam. Het aandeel verloor 2,6 procent.

Adidas heeft de omzet in het eerste kwartaal van 2023 licht zien dalen en het operationeel een stuk minder goed gedaan, maar bevestigde wel de outlook voor het gehele jaar. De verwachting is verder dat de voorraad die overbleef van de beëindigde samenwerking met Yeezy waarschijnlijk onverkocht blijft, waar een bedrag van 1,2 miljard euro aan omzet mee is gemoeid. Daar vloeit op operationeel niveau naar verwachting een verlies van 500 miljoen euro uit voort. Het aandeel steeg bijna 9 procent.

Bpost heeft in het eerste kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. Het aandeel steeg bijna 6 procent.

Verder zaten financiële waarden in de lift, door de opleving van aandelen van regionale banken in de VS die eerder in de week nog flink werden afgestraft. Deutsche Bank won zo'n 4,5 procent, terwijl BNP Paribas en ING circa 3,5 procent stegen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot gemiddeld rond 1,5 procent in de plus.