AEX koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten, na een sterk Amerikaans banenrapport.

De AEX index steeg 1,3 procent tot 750,48 punten, terwijl de AMX een winst van 1,9 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,8 procent.

Het Damrak herstelde daarmee van de verliezen eerder deze week in reactie op renteverhogingen door de Fed en de ECB.

De aandacht ging vrijdag met name uit naar het Amerikaans banenrapport. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS is gestegen met 253.000 banen, terwijl de markt rekende op een groei van 180.000 banen. Het werkloosheidspercentage daalde van 3,5 naar 3,4 procent, terwijl een kleine stijging was voorzien. De loongroei bedroeg 4,4 procent. Overigens werd de banengroei in maart en februari wel flink neerwaarts bijgesteld.

"Toch wijzen significante neerwaartse herzieningen [voor de groei in februari en maart] nog steeds op een dalende trend in de werkgelegenheid, en met leidende indicatoren en krappere kredietvoorwaarden die bijdragen aan het neerwaartse risico, verwachten we helaas dat de werkloosheid het jaar hoger zal eindigen dan nu het geval is", zei ING.

Vrijdag werd verder bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in maart zijn gedaald. En die daling was ook sterker dan verwacht, concludeerde econoom Bert Colijn van ING, "waardoor de detailhandel in het eerste kwartaal opnieuw negatief bijdroeg aan de economische groei, wat aangeeft dat het blok de eerste drie maanden van het jaar zwak eindigde", zei de econoom.

De Duitse fabrieksorders daalden in maart op maandbasis zelfs met 10,7 procent en de Franse industriële productie nam in maart op maandbasis met 1,1 procent af, terwijl economen rekenden op een daling van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1017. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,012 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,011 op de borden.

Olie noteerde vrijdag bijna 4,0 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 22 van de 25 aandelen in het groen, waarbij met name de financials sterk presteerden. ING en ABN AMRO wonnen respectievelijk 3,7 procent en 3,2 procent, terwijl de verzekeraars Aegon, NN en ASR tot 2,7 procent stegen. Donderdag liepen de financials juist nog averij op.

De defensieve waarden RELX, Heineken en Wolters Kluwer waren de enige dalers onder de hoofdfondsen met verliezen tot 2,3 procent.

In de AMX steeg AMG 4,4 procent, nadat het aandeel op donderdag ook al steeg na cijfers. Cijfers van Air France-KLM kregen een negatief onthaal. Het aandeel verloor 2,6 procent. Bernstein merkte op dat het operationele verlies groter was dan verwacht.

Galapagos was met een winst van 5,3 procent de sterkste stijger.

ForFarmers verloor in de AScX in de nasleep van cijfers een dag eerder 1,4 procent. Vivoryon ging aan kop en steeg 14,6 procent, mogelijk door positieve berichten rond een potentiële behandeling tegen Alzheimer van Eli Lilly.

Een kwartaalupdate leverde het lokaal genoteerde Brill een koerswinst op van 6,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent hoger op 4.120,40 punten. De Dow Jones index steeg 1,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,8 procent in het groen.