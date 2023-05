'Banenrapport stemt Fed tot nadenken' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in april was veel beter dan verwacht, ook al bevatte het rapport opvallende neerwaartse bijstellingen voor de groei in februari en maart. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 253.000. De markt had een stijging van 180.000 banen verwacht. "April lijkt meer op februari, terwijl maart er een beetje buiten valt, en met die cijfers in de hand lijkt de Federal Reserve nog niet bereikt te hebben wat deze wil. De loongroei is 4,4 procent op jaarbasis. De werkloosheid komt nu uit op 3,4 procent, ofschoon dat een weerslag is van een andere enquête, waaruit bleek dat mensen zijn gestopt met zoeken naar werk. Onderliggend viel op dat bouw en industrie weer groeien na de minnen in maart", aldus Marey. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het banenrapport 0,3 procent lager op 1,0977 dollar, na eerder op de middag nog 1,1030 dollar te hebben genoteerd. Bron: ABM Financial News

