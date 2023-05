Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening, na een sterke banengroei in april.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,7 procent in het groen. Wall Street lijkt daarmee een voorzichtig herstel in te zetten na de recente verliezen volgend op verdere renteverhogingen door de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, evenals nieuwe zorgen over de gezondheid van Amerikaanse banken. Sommige beleggers zeiden dat Fed-voorzitter Jerome Powell de markt van streek heeft gemaakt door nog steeds de deur open te laten voor toekomstige renteverhogingen om de inflatie te bestrijden en door geen grotere bezorgdheid te uiten over de problemen in de bankensector. Vermogensbeheerder Barings verwacht dat aandelen en obligaties op de korte termijn flink zullen blijven schommelen tussen winsten en verliezen. Echte dalingen verwacht Barings niet, want daarvoor zijn de economische cijfers te goed. "We hebben nog steeds een zeer krappe arbeidsmarkt, we hebben een gezonde loongroei, de huizenprijzen dalen niet meer en sommige laten weer stijgingen zien", aldus Barings. Voorbeurs werd de krapte in de arbeidmarkt nog eens bevestigd. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS is gestegen met 253.000 banen, terwijl de markt rekende op een groei van 180.000 banen. Het werkloosheidspercentage daalde van 3,5 naar 3,4 procent, terwijl een kleine stijging was voorzien. De loongroei bedroeg 4,4 procent. Overigens werd de banengroei in maart en februari wel flink neerwaarts bijgesteld. Later op de dag staat het consumentenkrediet nog gepland. De euro/dollar noteerde op 1,1029. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,012 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,011 op de borden. De olieprijs noteerde vrijdag tot 2,0 procent hoger. Bedrijfsnieuws Apple noteert voorbeurs 2,4 procent hoger. De techreus heeft het afgelopen kwartaal meer iPhones verkocht en overtrof afgelopen kwartaal de verwachtingen. Apple maakte donderdag ook bekend dat het zijn aandeleninkoopprogramma met 90 miljard dollar gaat verhogen, terwijl het kwartaaldividend met 4 procent stijgt naar 0,24 dollar per aandeel. Lyft heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer omzet behaald, terwijl het verlies kleiner werd, maar de outlook viel ook tegen. Het aandeel van de Amerikaanse taxidienst daalde voorbeurs 15,2 procent. AMC Entertainment steeg voorbeurs 4,1 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Coinbase steeg voorbeurs ruim 8,0 procent. De cryptocurrency-makelaar boekte een verlies in het eerste kwartaal, dat veel kleiner was dan verwacht. De prestaties van Coinbase hebben een aanzienlijke 'boost' gekregen dankzij de bitcoinrally. DoorDash heeft de outlook voor heel 2023 verhoogd na een sterk eerste kwartaal. De Amerikaanse maaltijdbezorger noteerde voorbeurs 4,3 procent hoger. Draftking heeft het afgelopen kwartaal de prognoses van Wall Street overtroffen. Het aandeel van het gokbedrijf steeg voorbeurs ruim 13 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,7 procent lager op 4.061,22 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het rood op 33.127,74 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 11.966,40 punten. Bron: ABM Financial News

